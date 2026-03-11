Mbappé e Haaland oggi sarebbero potuti essere compagni di squadra, se Vinicius fosse andato in Arabia (L’Equipe)

Questa sera l’ottavo di finale d’andata di Champions tra Real Madrid e Manchester City. I blancos sognavano di ingaggiare Erling Haaland per affiancarlo a Kylian Mbappé, ma mai dire mai: tutto potrebbe dipendere dalla partenza di Vinicius Jr.

L’Equipe scrive:

Haaland non è nel momento migliore di forma, ma questo non dovrebbe impedirgli di scendere in campo al Santiago Bernabéu per affrontare il Real Madrid. Con il Manchester City, lì non ha mai perso. E nella sua ultima apparizione, il 10 dicembre, ha segnato il rigore che ha regalato la vittoria alla sua squadra (2-1). Quel giorno, dall’alto del palco d’onore, Florentino Pérez avrà probabilmente pensato che quella situazione non si sarebbe mai verificata se avesse ingaggiato il bomber qualche mese prima, come aveva preso in considerazione. Un’idea che il presidente non ha del tutto abbandonato. Nell’autunno del 2024, la Saudi Pro League aveva deciso di provare a ingaggiare Vinícius Júnior; la dirigenza madrilena si preparò allora all’eventuale partenza del brasiliano e immaginò che un duo composto da Mbappé e Haaland avrebbe avuto grande fascino: il francese sulla fascia sinistra, il norvegese al centro. Alla fine Vinícius è rimasto. Ma il Real, che ha sondato l’entourage di Haaland, ha scoperto che il sogno assoluto del giocatore sarebbe quello di indossare un giorno la maglia del Real Madrid.

È stata la seconda volta che il Real Madrid ha provato a ingaggiare Haaland. La prima, nell’estate 2021, il club aveva esitato a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Se dovesse presentarsi una terza occasione, il prezzo sarà molto più alto. Nel frattempo, l’attuale capocannoniere della Premier ha rinnovato con il Manchester City fino a giugno 2034 con uno stipendio mensile lordo stimato di 2,6 milioni di euro, diventando il giocatore più pagato d’Inghilterra. Tuttavia, nel nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria, il cui importo non è mai stato rivelato. Vinícius a fine stagione avrà solo un anno di contratto rimanente, non ha ancora rinnovato. E finché questa situazione continuerà, la dirigenza non chiuderà definitivamente il capitolo Haaland, per un remake dei “Galacticos” dei primi anni 2000. Se i due giocatori si stimano, in realtà non si conoscono molto. Condividono lo stesso sponsor tecnico (Nike), ma non hanno ancora partecipato allo stesso spot pubblicitario.