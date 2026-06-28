Mondiale, il tabellone completo dei sedicesimi: Argentina con la strada spianata

Tabellone piuttosto sbilanciato, con la maggior parte delle squadre europee a sinistra. L'Argentina affronterà Capo Verde e poi una tra Australia ed Egitto agli ottavi

Mondiale, il tabellone completo dei sedicesimi: Argentina con la strada spianata

Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 / Argentina-Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: coppa del Mondo ONLY ITALY

Non entriamo propriamente nella parte calda del Mondiale, piuttosto in quella “tiepida”, ma tant’è: tempo al tempo. Terminata la fase a gironi, ecco che iniziano i sedicesimi di finale. Qualche spunto interessante c’è, per il resto si tratta di un’ulteriore scrematura. Le sorprese, ovviamente, sono ben accette. Anzi. Il tabellone, come vedremo, si presenta piuttosto sbilanciato, con la parte destra nettamente più facile rispetto a quella di sinistra, dove sono concentrate le squadre europee.

Mondiale, il tabellone dei sedicesimi

Messi

Parte sinistra del tabellone

  • Germania – Paraguay
  • Francia – Svezia
  • Sudafrica – Canada
  • Olanda – Marocco
  • Portogallo – Croazia
  • Spagna – Austria
  • Stati Uniti – Bosnia
  • Belgio – Senegal

 Parte destra del tabellone

  • Brasile – Giappone
  • Costa d’Avorio – Norvegia
  • Messico – Ecuador
  • Inghilterra – Congo
  • Argentina – Capo Verde
  • Australia – Egitto
  • Svizzera – Algeria
  • Colombia – Ghana

Le sfide di Argentina e Inghilterra

tapia scaloni telenoche

Come detto, l’Albiceleste ha un percorso tutt’altro che complicato (salvo colpi di scena), trovando ai sedicesimi Capo Verde, una tra Australia ed Egitto agli ottavi e una tra Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana ai quarti. In semifinale, qualora le altre due superpotenze rispettassero i pronostici, potrebbe trovare una tra Inghilterra e Brasile.

Tabellone_Mondiali_2026

Lato Three Lions, gli uomini di Tuchel affrontano il Congo ai sedicesimi e agli ottavi una tra Messico ed Ecuador. Ai quarti, il primo vero ostacolo sarebbe il Brasile (qualora i verdeoro vincessero contro il Giappone e la vincente tra Costa d’Avorio e Norvegia). In semifinale, appunto, l’Argentina.