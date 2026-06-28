Mondiale, il tabellone completo dei sedicesimi: Argentina con la strada spianata
Tabellone piuttosto sbilanciato, con la maggior parte delle squadre europee a sinistra. L'Argentina affronterà Capo Verde e poi una tra Australia ed Egitto agli ottavi
Non entriamo propriamente nella parte calda del Mondiale, piuttosto in quella “tiepida”, ma tant’è: tempo al tempo. Terminata la fase a gironi, ecco che iniziano i sedicesimi di finale. Qualche spunto interessante c’è, per il resto si tratta di un’ulteriore scrematura. Le sorprese, ovviamente, sono ben accette. Anzi. Il tabellone, come vedremo, si presenta piuttosto sbilanciato, con la parte destra nettamente più facile rispetto a quella di sinistra, dove sono concentrate le squadre europee.
Mondiale, il tabellone dei sedicesimi
Parte sinistra del tabellone
- Germania – Paraguay
- Francia – Svezia
- Sudafrica – Canada
- Olanda – Marocco
- Portogallo – Croazia
- Spagna – Austria
- Stati Uniti – Bosnia
- Belgio – Senegal
Parte destra del tabellone
- Brasile – Giappone
- Costa d’Avorio – Norvegia
- Messico – Ecuador
- Inghilterra – Congo
- Argentina – Capo Verde
- Australia – Egitto
- Svizzera – Algeria
- Colombia – Ghana
Le sfide di Argentina e Inghilterra
Come detto, l’Albiceleste ha un percorso tutt’altro che complicato (salvo colpi di scena), trovando ai sedicesimi Capo Verde, una tra Australia ed Egitto agli ottavi e una tra Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana ai quarti. In semifinale, qualora le altre due superpotenze rispettassero i pronostici, potrebbe trovare una tra Inghilterra e Brasile.