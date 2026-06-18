Il Napoli vuole costruire il Milan che sognava Allegri (Schira)
Sul Giornale: Gila o Gatti per la difesa, in ordine di precedenza (li aveva richiesti ai rossoneri a gennaio); Rabiot per il centrocampo.
Il Napoli sta studiando le possibili mosse per il calciomercato estivo, con la guida del nuovo tecnico Max Allegri, di cui si attende a breve l’ufficialità. Il giornalista Nicolò Schira, sull’edizione odierna de Il Giornale, fa il punto della situazione in merito a difesa e centrocampo, i ruoli dove gli azzurri dovranno maggiormente puntellare.
Napoli su uno tra Gila e Gatti, poi la questione Rabiot
Scrive Schira:
Il nuovo Napoli potrebbe assomigliare parecchio al Milan che sognava di guidare Allegri; aveva richiesto a gran voce a gennaio uno tra Mario Gila e Federico Gatti per la difesa: i due, in quest’ordine di preferenza, sono ora nel mirino del ds del club partenopeo Manna, che per la mediana strizza l’occhio al francese Adrien Rabiot, un altro pretoriano allegriano.
Il centrale della Lazio non si muove per meno di 30 milioni
Proprio in merito al difensore spagnolo, Il Messaggero fa sapere che c’è anche il Bournemouth interessato, disposto a sborsare una cifra (quantomeno vicina) come quella richiesta da Lotito. Gli azzurri avevano inizialmente offerto meno di 20 milioni più una contropartita (Beukema).
Sarà quindi ora compito del Napoli rilanciare, o andare su un altro centrale.