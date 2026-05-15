Olivera si scusa con i napoletani: “Non ho mai detto siete persone conflittuali, l’intervista era ironica”

Mathias Olivera aveva rilasciato qualche giorno fa un’intervista al podcast Por la camiseta, dove aveva parlato delle difficoltà nel guidare a Napoli. Il difensore azzurro ha tenuto però a specificare che l’intervista era a sfondo ironico e non voleva mancare di rispetto al popolo napoletano e ai suoi tifosi.

Olivera chiede scusa ai tifosi del Napoli

In una storia su Instagram, Olivera ha scritto in merito alle sue dichiarazioni:

“Vorrei chiarire una cosa perché alcune citazioni sono state estrapolate dal contesto e alcune persone o giornalisti stanno pubblicando titoli per creare polemiche e generare commenti… Nell’intervista non ho mai detto che i napoletani siano persone conflittuali, né ho mancato di rispetto a Napoli. Parlavo solo, scherzando (così era l’intervista), di quanto possa essere difficile guidare qui, cosa che tutti sappiamo, non ho mai detto che la gente litighi per il traffico. Sono uruguaiano e credo che i napoletani siano molto simili a noi: persone calorose, umili e dal grande cuore. Sono molto felice a Napoli e grato per e l’affetto che hanno sempre dimostrato a me e alla mia famiglia; chi mi conosce lo sa“.