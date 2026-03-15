Possibile che l’alternanza tra Meret e Milinkovic stia logorando i portieri?

Il Napoli batte il Lecce per 2 a 1, ma la partenza della gara è stata decisamente in salita per gli azzurri.

“La partita comincia di fatto con un gol del Lecce da calcio d’angolo, quando un armadio umano di nome Siebert si eleva su tutta la difesa del Napoli e mette in rete”. Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno fa notare che “non è un colpo del caso o della fortuna. È tutto il primo tempo che vede un Napoli perennemente sott’acqua. Forse solo il ciuffo di Alisson ne spunta, con iniziative quasi individuali di un solitario e disperato centravanti danese”.

Leggi anche: Pagelle – Si apre la campagna referendaria su Conte. Il quesito è: “Volete che Conte vada via?”. Vota e fai votare NO

Una nota sulla difesa, prima della gara di parlava dei clean sheet che il Napoli non riesce proprio a raggiungere.

“A margine si è notata una certa incertezza della squadra nei confronti di Alex Meret, che fa seguito a una prestazione dubbia di Milinkovic Savic: possibile che l’alternanza stia logorando i due portieri?”