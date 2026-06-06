Messi, Ronaldo e (forse) De Bruyne: ecco tutti i veterani all’ultimo Mondiale

Come non partire da loro due: è semplicemente impossibile non farlo. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 38 e 41 anni. La rivalità più grande di questo decennio, due fenomeni assoluti che sono pronti a regalarci l’ultimo ballo. State certi che gli occhi saranno comunque puntati su di loro, non conta quanti altri campioni ci saranno. Messi, campione in carica con la sua Argentina, vorrà difendere il titolo, mentre il portoghese vorrà sicuramente aggiungere il trofeo più prestigioso a una bacheca già stracolma.

E poi? Il mitico Guillermo Ochoa, ex Salernitana, che disputerà a 40 anni il suo sesto Mondiale, raggiungendo il record di convocazioni dei due geni sopra citati. E sappiamo quanto il messicano si esalti in questi tornei.

Veniamo in Serie A, con i campioni ammirati tra Milan e Napoli: Modrić e De Bruyne, maestri del centrocampo rispettivamente di 40 e 35 anni. Il primo chiuderà un ciclo leggendario con la sua Croazia e giocherà il suo quinto Mondiale, mentre il secondo avrà l’ultima chance di portare gloria alla “golden generation” del Belgio.

Neymar, Neuer e Salah