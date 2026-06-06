Messi, Ronaldo e (forse) De Bruyne: ecco tutti i veterani all’ultimo Mondiale

E poi Modric, Neymar e Neuer. Abbiamo assistito a una generazione di giocatori straordinari, ognuno a modo suo meritevole di un finale all’altezza

Messi, Ronaldo e (forse) De Bruyne: ecco tutti i veterani all’ultimo Mondiale

Db Miami (Stati Uniti) 14/06/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Al Ahly-Internacional Miami / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lionel Messi

Dopo il pezzo sui grandi assenti all’imminente Mondiale in America, vale la pena ricordare i campioni pronti a disputare il loro ultimo grande ballo. Ci hanno emozionato, ci hanno fatto sognare con la loro classe, ma sfortunatamente il tempo passa per tutti, anche per loro, e diverse leggende sono pronte a regalare l’ultimo barlume della loro grandezza nel più grande Mondiale mai visto fino ad ora. I nomi.

Da Messi a Cr7, passando per De Bruyne

Ronaldo

Come non partire da loro due: è semplicemente impossibile non farlo. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 38 e 41 anni. La rivalità più grande di questo decennio, due fenomeni assoluti che sono pronti a regalarci l’ultimo ballo. State certi che gli occhi saranno comunque puntati su di loro, non conta quanti altri campioni ci saranno. Messi, campione in carica con la sua Argentina, vorrà difendere il titolo, mentre il portoghese vorrà sicuramente aggiungere il trofeo più prestigioso a una bacheca già stracolma.

E poi? Il mitico Guillermo Ochoa, ex Salernitana, che disputerà a 40 anni il suo sesto Mondiale, raggiungendo il record di convocazioni dei due geni sopra citati. E sappiamo quanto il messicano si esalti in questi tornei.

Veniamo in Serie A, con i campioni ammirati tra Milan e Napoli: Modrić e De Bruyne, maestri del centrocampo rispettivamente di 40 e 35 anni. Il primo chiuderà un ciclo leggendario con la sua Croazia e giocherà il suo quinto Mondiale, mentre il secondo avrà l’ultima chance di portare gloria alla “golden generation” del Belgio.

Neymar, Neuer e Salah

Neymar

34 anni e problemi fisici infiniti: Neymar meriterebbe davvero l’ultimo ballo con il Brasile. Purtroppo l’ennesimo infortunio sembra mettere in dubbio la sua convocazione e, dopo la gioia di essere stato nominato da Ancelotti nella lista ufficiale, resta l’incertezza. Speriamo ce la faccia: a 34 anni potrebbe davvero essere la sua ultima chance.

Tornando ai portieri, come non citare Neuer: 40 anni e 5 rassegne iridate. Immortale. Poi c’è Salah, ex stella del Liverpool che a 34 anni vivrà il suo ultimo Mondiale con l’Egitto. Che carriera la sua.

Se ne potrebbero citare tanti altri, da Van Dijk a Džeko: quello che resta è che abbiamo assistito a una generazione di giocatori straordinari, ognuno a modo suo meritevole di un finale all’altezza. La next gen sarà all’altezza?