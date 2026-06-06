Messi, Ronaldo e (forse) De Bruyne: ecco tutti i veterani all’ultimo Mondiale
E poi Modric, Neymar e Neuer. Abbiamo assistito a una generazione di giocatori straordinari, ognuno a modo suo meritevole di un finale all’altezza
Dopo il pezzo sui grandi assenti all’imminente Mondiale in America, vale la pena ricordare i campioni pronti a disputare il loro ultimo grande ballo. Ci hanno emozionato, ci hanno fatto sognare con la loro classe, ma sfortunatamente il tempo passa per tutti, anche per loro, e diverse leggende sono pronte a regalare l’ultimo barlume della loro grandezza nel più grande Mondiale mai visto fino ad ora. I nomi.