“Mercoledì rientra De Laurentiis in Italia e può essere il giorno di Allegri al Napoli”

Massimo Ugolini su Sky Sport 24 fa il punto sul Calcio Napoli, sull’arrivo di Massimiliano Allegri e sul mercato azzurro.

Allegri raccoglierà la pesante eredità di Conte

Ecco le sue parole:

“Il presidente De Laurentiis dovrebbe tornare in Italia mercoledì, quindi mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi tre anni. Mercoledì, quando De Laurentiis tornerà, probabilmente ci sarà il solito post presidenziale per annunciare il nuovo allenatore azzurro. Per la presentazione dovremmo sperare forse, probabilmente, il ritiro di Dimaro”.

Ugolini fa il riferimento cinematografico a “Mercoledì da leoni”.

De Bruyne e Lukaku i primi nodi da sciogliere

“Allegri è l’allenatore in pectore del Napoli, si accomoderà sulla panchina virtuale lasciata da Conte, raccogliendo una pesante eredità visto che Conte a Napoli ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Continua anche il lavoro del ds Manna. La sostenibilità è un principio che anima anche le scelte del presidente De Laurentiis. Sappiamo che bisogna ringiovanire la rosa, smaltire gli esuberi perché undici torneranno dopo il 30 giugno e abbassare il monte ingaggi. Per questo motivo De Bruyne e Lukaku sono due osservati speciali. I loro ingaggi cumulano 18 milioni lordi che il club versa ogni anno e da questo punto i vista bisogna spettare anche il parere di Massimiliano Allegri.

Unica deroga a questo principio, il diktat presidenziale “prima si vende e poi si compra”, riguarda appunto Mario Gila perché la trattativa continua. Il giocatore di fatto ha già un’offerta del Napoli sul tavolo, bisognerà trovare un accordo con la Lazio per consentire ad Allegri di mettere un tassello importante in difesa considerando anche la partenza di Juan Jesus. Poi tutti gli altri andranno visionati, valutati, a cominciare da Rafa Marin e tutti i calciatori che rientreranno come ad esempio Noa Lang che ha avuto poca fortuna nel primo anno in azzurro”.