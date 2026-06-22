Dalla Spagna sono sicuri: Gila sta per firmare con il Napoli per circa 15 milioni
Secondo il programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope, il trasferimento del centrale dalla Lazio al Napoli è quasi imminente. Al Real il 50% della rivendita.
Mario Gila sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo il programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope , manca poco per il tesseramento del difensore iberico. E a Madrid festeggiano, poiché il Real riceverebbe il 50% della sua rivendita.
Gila vicino a firmare con il Napoli
Il programma radiofonico scrive sul suo account X:
Mario Gila, difensore della Lazio, a un passo dall’essere tesserato per il Napoli, che sarà allenato da Massimiliano Allegri. I napoletani cercano di chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni di euro e il Real Madrid ne riceverebbe il 50%.
🇮🇹 Informa @vonRichetti
✍🏼 Mario Gila, defensa de la Lazio, a un paso de fichar por el Nápoles que entrenará Massimiliano Allegri
💰 Los napolitanos buscan cerrar la operación en torno a los 15 millones de € y el @realmadrid recibiría un 50%
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/loqcnecsYM
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 22, 2026
Alla Lazio potrebbe andare Lucca
Già, il centravanti che il Napoli ha pagato la scorsa estate 40 milioni e che non ha reso per la cifra spesa piace molto al tecnico biancoceleste Rino Gattuso.
Il Napoli però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiede almeno 35 milioni per lasciarlo partire.