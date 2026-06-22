Dalla Spagna sono sicuri: Gila sta per firmare con il Napoli per circa 15 milioni

Secondo il programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope, il trasferimento del centrale dalla Lazio al Napoli è quasi imminente. Al Real il 50% della rivendita.

Dalla Spagna sono sicuri: Gila sta per firmare con il Napoli per circa 15 milioni

Cm Bergamo 19/10/2025 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Mario Gila

Mario Gila sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Secondo il programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope , manca poco per il tesseramento del difensore iberico. E a Madrid festeggiano, poiché il Real riceverebbe il 50% della sua rivendita.

Gila vicino a firmare con il Napoli

Il programma radiofonico scrive sul suo account X:

Mario Gila, difensore della Lazio, a un passo dall’essere tesserato per il Napoli, che sarà allenato da Massimiliano Allegri. I napoletani cercano di chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni di euro e il Real Madrid ne riceverebbe il 50%.

Alla Lazio potrebbe andare Lucca

Già, il centravanti che il Napoli ha pagato la scorsa estate 40 milioni e che non ha reso per la cifra spesa piace molto al tecnico biancoceleste Rino Gattuso.

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Il Napoli però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiede almeno 35 milioni per lasciarlo partire.