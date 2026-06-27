Meno male che il Mondiale di McTominay è stato così così

Sarebbe servito un miracolo, ma si sa quanto questi spesso si facciano desiderare tanto ardentemente quanto vanamente. E poi, volendo guardare le cose con occhio del tutto imparziale, potremmo dire che l’eliminazione della Scozia non è poi così immeritata, come d’altronde sostenevano gli stessi interessati.

Veramente troppo poco per poter dire il contrario: la sola vittoria contro Haiti non è bastata e le due sconfitte contro Marocco (per 1-0) e Brasile (per 3-0), unite alla roboante vittoria del Senegal contro l’Iraq, hanno sancito il verdetto. Niente possibilità di passare tra le migliori terze: la Tartan Army è fuori. Scott torna a casa, come Marlena. Tifosi del Napoli, sinceramente, a noi quanto dispiace?

Scozia fuori dai Mondiali: un bene per il Napoli?

Si, senza giri di parole: è peggio l’ipocrisia del cinismo. È peggio fingere un dolore che non si sente — o che si sente solo a metà — piuttosto che ammettere una felicità che, pur sempre, è a fin di bene. Scott, pilastro del Napoli, speriamo per tanto tempo, torna dalle Americhe sano e salvo, integro e con un bel mese di riposo ad attenderlo, così da essere fresco e pronto per la prossima stagione azzurra.

È un pensiero che abbiamo fatto tutti, tra i brividi a ogni fallo subito e a ogni sua esplosiva conduzione palla al piede, pregando che quei robusti tendini e tutti quei delicati congegni anatomici, reggessero la tensione in ogni centimetro del suo metro e 93. E così è stato, se vi pare.

Non siamo solo noi umili tifosi a pensarla così: gli addetti ai lavori non sono da meno e il solito Special José Mourinho, al podcast “Beast Mode On”, ha dichiarato:

“Spero che i giocatori del Real vengano eliminati subito e vadano in vacanza presto, perché li voglio pronti per la preparazione pre-campionato”

Una questione di valore

Oltre alla mera questione fisica, c’è altro di cui parlare, sempre con la solita onestà: Scott non si è distinto in questo Mondiale. Tolto il palo contro Haiti e il tiro a spaventare Bono contro il Marocco, c’è stato troppo poco della “one man army” che conosciamo. Di fatto, la celebre vetrina mondiale è stata per lui piuttosto offuscata. Questo, va da sé, potrebbe abbassare le attenzioni dei club europei che erano piombati su di lui, tra cui il Real Madrid, a cui dire di no sarebbe un’impresa che potremmo definire piuttosto ardua.

È un pensiero egoistico? Sì, lo è, ma in questa confessione tra tifosi del Napoli conta più la sincerità del peccatuccio che si va a espiare. Sennò come lo espìi?

L’azzurro più importante e decisivo di questi ultimi due anni torna qui: speriamo per restarci, con un peso gravoso addosso ma anche con la possibilità di crescere ancora di più.

E non dispiacetevi se proprio non riuscirete a far vostro il dolore della Scozia in piena tradizione empatica partenopea. Come diceva De André in “Disamistade”: per tutti il dolore degli altri è dolore a metà.