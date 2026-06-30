Medvedev e l’antidoping: “Chi vuole doparsi trova il modo, ma molti sanzionati non barano”

A Wimbledon, dopo il caso Vondrousova (4 anni per un test rifiutato) e le critiche di Serena Williams al "sistema troppo rigido", anche il russo entra nel dibattito: i controlli sono un momento di tensione, e molti dei puniti non hanno cercato di imbrogliare.

Anche Daniil Medvedev dice la sua sull’antidoping nel tennis. Interpellato in conferenza stampa a Wimbledon — come riporta Eurosport — il russo ha commentato la lunga squalifica (4 anni) inflitta a Marketa Vondrousova per aver rifiutato un test. E ha allargato il discorso a una verità scomoda: “Se qualcuno volesse davvero doparsi, probabilmente troverebbe un modo per farlo”.

Medvedev e l’antidoping: “Un momento di tensione”

Il primo punto è il rapporto, mai sereno, tra atleti e controlli. “Ogni caso è diverso, non entro nel merito”, premette Medvedev, “ma quando qualcuno suona alla tua porta per un controllo è sempre un momento di tensione. Controlli l’orario di reperibilità, ti chiedi chi ci sia fuori. I controlli antidoping non sono mai facili da affrontare: è tutto quello che posso dire”. Un disagio che il tennis conosce bene e che non riguarda solo lui: pochi giorni fa, sullo stesso tema, Serena Williams aveva attaccato un sistema “troppo rigido”.

“Molti sanzionati non hanno cercato di barare”: il nodo della contaminazione

Il passaggio più interessante è però un altro. Medvedev distingue tra chi imbroglia e chi viene punito pur senza volerlo: “Ho la sensazione che molti dei giocatori sanzionati non abbiano necessariamente cercato di imbrogliare“. È esattamente il cuore del dibattito che divide il tennis da due anni, da quando i casi di Sinner (clostebol) e Swiatek (melatonina contaminata) hanno acceso lo scontro su responsabilità oggettiva e contaminazioni. Tanto che già allora Shapovalov bollava le regole come “incoerenti”.

Non solo Medvedev: il fronte dei tennisti critici

Le parole del russo, insomma, si aggiungono a un coro sempre più ampio. C’è chi denuncia una giustizia a due livelli, in cui i campioni sembrano beneficiare di trattamenti diversi, e chi — come Kyrgios — ci mette del suo con una buona dose d’incoerenza. Medvedev, dal canto suo, sceglie una posizione sfumata: niente accuse, ma il dito puntato su un sistema che mette tensione a tutti e che, a volte, colpisce chi non ha barato. Poi, archiviata la sociologia del doping, è tornato al campo: battuto Cilic all’esordio, ora lo attende il giovane spagnolo Mérida.