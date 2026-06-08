Mancini a un passo dal ritorno in Nazionale, guadagnerà 2 milioni l’anno fino al 2030 (Schira)

Sarà molto probabilmente Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale italiana. Nonostante le elezioni per il nuovo presidente Figc saranno il 22 giugno e la lotta è tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, si sta già delineando il futuro per la panchina dell’Italia. Silvio Baldini, ad interim, ha guidato l’Italia per le due amichevoli vinte 1-0 contro Lussemburgo e Grecia.

Mancini vicino al ritorno in Nazionale

Roberto Mancini è a un passo dal ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni l’anno.

Roberto #Mancini is one step away to return on #Italy National Team’s bench. Ready a contract until 2030 (€2M/year). #transfers 🇮🇹 https://t.co/1ZGUhyJrH6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2026

Il ct dovrebbe dunque rimanere fino alla prossima Coppa del Mondo; ovviamente, se l’Italia non riuscisse nuovamente a qualificarsi, potrebbero essere prese delle misure prima.