Mancini a un passo dal ritorno in Nazionale, guadagnerà 2 milioni l’anno fino al 2030 (Schira)
Si attendono le elezioni per la Figc del 22 giugno, ma il ritorno dell'ex ct è molto probabile. Resterebbe fino alla prossima Coppa del Mondo.
Sarà molto probabilmente Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale italiana. Nonostante le elezioni per il nuovo presidente Figc saranno il 22 giugno e la lotta è tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, si sta già delineando il futuro per la panchina dell’Italia. Silvio Baldini, ad interim, ha guidato l’Italia per le due amichevoli vinte 1-0 contro Lussemburgo e Grecia.
Mancini vicino al ritorno in Nazionale
Roberto Mancini è a un passo dal ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni l’anno.
Roberto #Mancini is one step away to return on #Italy National Team’s bench. Ready a contract until 2030 (€2M/year). #transfers 🇮🇹 https://t.co/1ZGUhyJrH6
— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2026
Il ct dovrebbe dunque rimanere fino alla prossima Coppa del Mondo; ovviamente, se l’Italia non riuscisse nuovamente a qualificarsi, potrebbero essere prese delle misure prima.