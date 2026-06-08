Mancini a un passo dal ritorno in Nazionale, guadagnerà 2 milioni l’anno fino al 2030 (Schira)

Si attendono le elezioni per la Figc del 22 giugno, ma il ritorno dell'ex ct è molto probabile. Resterebbe fino alla prossima Coppa del Mondo.

Mancini a un passo dal ritorno in Nazionale, guadagnerà 2 milioni l’anno fino al 2030 (Schira)

Napoli 23/03/2023 - qualificazioni Euro 2024 / Italia-Inghilterra / foto Image Sport nella foto: Roberto Mancini

Sarà molto probabilmente Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale italiana. Nonostante le elezioni per il nuovo presidente Figc saranno il 22 giugno e la lotta è tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, si sta già delineando il futuro per la panchina dell’Italia. Silvio Baldini, ad interim, ha guidato l’Italia per le due amichevoli vinte 1-0 contro Lussemburgo e Grecia.

Mancini vicino al ritorno in Nazionale

Mancini

Come riportato da Nicolò Schira su X:

Roberto Mancini è a un passo dal ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni l’anno.

Il ct dovrebbe dunque rimanere fino alla prossima Coppa del Mondo; ovviamente, se l’Italia non riuscisse nuovamente a qualificarsi, potrebbero essere prese delle misure prima.