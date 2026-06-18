Magari Milinkovic Savic se lo prende la Juventus

Carnevali ha portato austerità alla Juventus

Alla Juventus l’arrivo di Giovanni Carnevali ha portato austerità, potremmo definirla normalizzazione. Non si parla più di acquisti. Solo di cessioni. La Juventus deve vendere e anche entro il 30 giugno. Il bilancio è quello che è. Il Corriere della Sera, provando a edulcorare la situazione, definisce. Carnevali alle prese con un processo di restyling profondo della rosa.

Per evitare le attenzioni della Uefa c’è una prima cessione da effettuare entro il 30 giugno.

Nella caccia al portiere si è arrivati fino a Milinkovic Savic

Tre gli indiziati: Koopmeiners che immaginiamo non abbia mercato nemmeno a pagare: il magnifico colpo di Giuntoli è destinato a rimanere sul groppone bianconero fino a scadenza contratto. Poi ci sono Bremer e Cambiaso che un suo mercato ce l’ha: piace al Chelsea e forse anche al Barcellona. Non sappiamo se quello dei catalani sia un interesse virtuale come quello per Bastoni. Da ieri addirittura Bastoni sarebbe stato richiesto dal Real Madrid pronto a sborsare 70 milioni. A Valdebebas stanno ridendo da ieri.

Ma torniamo alla Juve. E al portiere. Erano partiti con Alisson il brasiliano del Liverpool. Poi il Dibu Martinez l’iconico portiere dell’Argentina campione del mondo. Quindi Vicario su cui c’è anche il Napoli: le quotazioni di Vicario secondo il Corsera sono date in risalita. Ma attenzione il quotidiano cita anche Milinkovic Savic. Il Napoli quindi potrebbe piazzare il doppio colpo: prendere Vicario (altro portiere friulano) e sbolognare Milinkovic Savic che Conte aveva promosso titolare per motivi oscuri (è bravo coi piedi, meno con le mani).