Lukaku può lasciare Napoli per 10 milioni, prezzo fissato da De Laurentiis
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Starà ora al neo tecnico Allegri decidere se puntare su di lui o meno.
Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Il Napoli potrebbe lasciarlo partire quest’estate, ma anche tenerlo come alternativa a Rasmus Hojlund. Pesa certamente l’ingaggio (8 milioni annui), ma il neo tecnico Max Allegri dovrà valutarlo in ritiro e decidere insieme alla società cosa fare.
De Laurentiis chiede 10 milioni per far partire Lukaku
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:
Servono 10 milioni per convincere il Napoli a far partire Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis ha già fissato il prezzo del cartellino del centravanti belga.
Il Napoli lo prese per circa 30 milioni di euro nell’estate del 2024 dal Chelsea, richiesto da Antonio Conte con cui aveva lavorato all’Inter.
E’ stato uno dei protagonisti del quarto scudetto degli azzurri, ma a causa di un infortunio al bicipite femorale rimediato nel ritiro estivo dello scorso anno, non ha potuto dare il suo contributo per gran parte della stagione.
Complice anche quanto accaduto con la società quando ha deciso di tornare ad allenarsi in Belgio per riprendersi fisicamente, l’attaccante belga, che disputerà i Mondiali, potrebbe decidere di cambiare aria.