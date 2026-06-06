De Bruyne in gol col Belgio, segna il 3-0 alla Tunisia (Lukaku è entrato): è finita 5-0

Si sta ancora giocando. Buona partita di Kdb che ha segnato con un destro da fuori area sul primo palo. La Tunisia è parsa poca roba (eppure giocherà il Mondiale)

Buona prova di De Bruyne

Lukaku ha segnato contro la Croazia. Kevin De Bruyne è andato in gol nell’amichevole contro la Tunisia che si sta giocando a Bruxelles. Al momento (siamo all’87esimo) il punteggio vede il Belgio avanti per 5-0. La Tunisia è parsa poca roba eppure è una delle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale e ormai il calcio africano è un calcio di assoluto livello.

Fatto sta che il match è stato più o meno a senso unico. Per il Belgio reti di Trossard, De Ketelaere (autore di una partita così così) e poi al minuto 65 il sigillo di De Bruyne con un destro da fuori area sul primo palo. Al minuto 85 il 4-0 di Lukebakio. Due minuti dopo, il 5-0 di Raskin entrato proprio al posto di Kdb.

Kdb ha giocato una buona partita. I ritmi erano bassi, col pallone tra i piedi ha fatto quel che voleva. Migliore in campo ovviamente Doku che dalla sua ha anche la prestanza fisica. Dopo il 3-0, è entrato in campo anche Lukaku (al posto di De Ketelaere). C’è molta attesa per lui in Belgio soprattutto dopo la rete in Croazia. Garcia ha detto che bisogna pazientare, che ha giocato pochissimo in stagione e che bisogna favorire un recupero graduale per evitare ulteriori infortuni. Lukaku si è mosso benino. Ha giocato trenta minuti. Ora la prossima partita del Belgio sarà l’esordio ai Mondiali del 15 giugno contro l’Egitto. Nel girone ci sono anche Iran e Nuova Zelanda.