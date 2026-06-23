Lucca piace a Gattuso, è la chiave per sbloccare l’operazione Gila

Se una settimana fa sembrava Beukema l’unico calciatore che la Lazio avrebbe potuto accettare in cambio di Gila, adesso le cose sono cambiate. C’è un altro azzurro che fa gola a Gattuso: trattasi di Lorenzo Lucca, di ritorno dal Nottingham Forest e che non ha la minima chance di rimanere a Napoli. L’ex Udinese, pagato 40 milioni, potrebbe essere inserito nella trattativa che porta allo spagnolo. Ne parla Giuseppe Mustica sul Messaggero.

Napoli-Gila, la chiave è Lucca

Si legge sul Messaggero:

Potrebbe essere la settimana decisiva anche per Mario Gila al Napoli. Il pressing azzurro è costante. Si tratta, ognuno cerca di tirare l’acqua al proprio mulino. La Lazio vuole 30 milioni, al massimo scende a 25. Ma il ds azzurro Giovanni Manna ha in mano il jolly che ha la faccia di Lorenzo Lucca.

L’attaccante piace a Gattuso, ha superato Beukema (in difesa si valutano Arnau Martinez e Sergi Dominguez, oltre a Coppola e Chiarodia) e potrebbe finire nell’operazione. In questo caso arriverebbe il via libera per l’addio di Dia (ci sono alcune squadre di Ligue 1 che vogliono capire la valutazione), perché solo Ratkov è sicuro di rimanere. Tutti lo vogliono vedere all’opera e non per spezzoni. Si giocherà le sue opportunità.

Una chiara scelta di Allegri

Tale insistenza per lo spagnolo non deve stupire: è la prima scelta di Max Allegri (che potrebbe firmare mercoledì). Il tecnico livornese lo vorrebbe subito alla sua corte e per questo il Napoli potrebbe anche abbattere il muro dei 15 milioni, come riporta Romano:

“Molto presto si capirà di più sull’operazione per Mario Gila. C’è fiducia crescente da parte del Napoli perché i contatti stanno continuando. Il Napoli ha fatto presente alla Lazio che è pronto anche ad aumentare la valutazione complessiva tra parte fissa ed eventuali contropartite, sfondando così il muro dei 15 milioni di euro nonostante Gila abbia un contratto in scadenza fra un anno“.