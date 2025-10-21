Psv-Napoli, Lucca espulso. Napoli sotto 3-1 e in 10 uomini
Al 75esimo della sfida di Champions tra il Napoli e il Psv l’arbitro dell’incontro Daniel Siebert espelle l’attaccante azzurro Lucca per un gesto nei sui confronti. L’attaccante indicava la sua testa per allundere al colpo subito ma il direttore di gara l’ha presa come un’offesa. Forti le proteste del Napoli e dell’attaccante che tenta di difendersi spiegando al direttore di gara.