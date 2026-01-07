Lucca si allontana dal Benfica, il Napoli vorrebbe cederlo per 30 milioni o darlo in prestito con obbligo di riscatto
Record: il Benfica non accetta queste condizioni. Tra le pretendenti per l'attaccante, ci sono Lazio, Nottingham Forest e Betis.
Lorenzo Lucca non dovrebbe approdare al Benfica in questa sessione di mercato; questo perché il Napoli vorrebbe cederlo per circa 30 milioni, o darlo in prestito con obbligo di riscatto, ma il club portoghese non è disposto ad accettare queste condizioni.
Lucca e la situazione di mercato tra Napoli e Benfica
I portoghesi di Record scrivono:
Il futuro di Lorenzo Lucca non dovrebbe essere al Benfica. Il 25enne è molto gradito a José Mourinho, ma le condizioni finanziarie necessarie per la sua partenza da Napoli sono proibitive. Il Napoli vorrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro, ma è consapevole che si tratta di una cifra elevata per il mercato di gennaio. Quindi, gli italiani ammetterebbero un prestito fino a fine stagione, ma salvaguardando sempre un obbligo di riscatto in estate per una cifra simile, che allontana il Benfica dalle pretendenti, tra cui Lazio, Nottingham Forest e Betis.