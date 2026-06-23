Lo stregone ghanese e la maledizione su Kane: “Sto lavorando per fermarlo”

Lo stregone ghanese Nana Kwaku Bonsam, al Daily Star ha annunciato di essersi "messo all'opera" per fermare il capitano dei Tre Leoni. È lo stesso "specialista" che nel 2014 disse di aver colpito Cristiano Ronaldo

C’è chi prepara la partita studiando i video e chi, invece, si affida alla magia nera. A pochi giorni da Inghilterra-Ghana, gara del Gruppo L ai Mondiali 2026, la maledizione su Kane diventa un caso: a lanciarla è Nana Kwaku Bonsam, stregone ghanese tra i più noti del continente africano, che ha annunciato di aver preso di mira il bomber inglese per dare una mano alle Black Stars.

La maledizione su Kane: “Sto lavorando per fermarlo”

Per lui è un lavoro come un altro. “Sto lavorando su Harry Kane”, ha dichiarato al Daily Star il 52enne, il cui nome — Bonsam — significa letteralmente “diavolo” nella lingua twi. “Ho già dimostrato di cosa sono capace, quindi so cosa devo fare per fermarlo. Non voglio che si infortuni gravemente. Sarà solo qualcosa di sufficiente per fermarlo e impedirgli di attaccare il mio Paese. Farò il mio lavoro affinché possa essere d’aiuto al Ghana”. Facile capire il perché del bersaglio: le speranze ghanesi passano soprattutto dal fermare il capitano dei Tre Leoni, che fanno sul serio in questo Gruppo L.

Il precedente del 2014: lo stregone e l’infortunio di Ronaldo

Non è la prima volta. Bonsam vanta un “precedente” illustre: ai Mondiali del 2014 dichiarò di aver “lavorato” spiritualmente contro Cristiano Ronaldo, attribuendosi un’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro. “Questo infortunio non potrà mai essere curato da nessun dottore, perché è di natura spirituale”, disse all’epoca. “Oggi è il ginocchio, domani la coscia, dopodomani qualcos’altro”. I fatti: Ronaldo soffrì davvero di una tendinite che ne condizionò il torneo, ma alla fine scese in campo contro il Ghana e segnò pure il gol del 2-1, contribuendo a eliminare proprio le Black Stars (in una sfida che mandò comunque a casa entrambe). Un mezzo flop, insomma, della “fattura”.

Kane caldissimo e la contromossa di Uri Geller

Stavolta il compito si annuncia ancora più arduo, perché Kane è in forma scintillante: doppietta all’esordio nel 4-2 alla Croazia, sulla scia di una stagione mostruosa col Bayern Monaco (61 gol in 51 partite). E poi c’è la contromossa, perché a una maledizione si risponde con un’altra suggestione: il celebre sensitivo Uri Geller ha promesso di proteggere l’attaccante con le sue “good vibrations”. Dopo il furto degli scarpini di Kane dal van della squadra, ci mancava solo lo stregone: ma il capitano inglese, abituato a convivere con la pressione, difficilmente perderà il sonno. Ammesso che ci creda.