Inghilterra, furto nel van della squadra: rubati anche gli scarpini di Kane

Il Telegraph: "Il furto, avvenuto a Kansas City, riguarderebbe anche palloni ufficiali del torneo e altro materiale da allenamento. Fermati due sospettati"

Inghilterra, furto nel van della squadra: rubati anche gli scarpini di Kane

Mg Dusseldorf (Germania) 06/07/2024 - Euro 2024 / Inghilterra-Svizzera / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Declan Rice-Harry Kane-Jude Bellingham

Un Mondiale nato tra le polemiche, proseguito tra le polemiche e destinato a terminare tra le polemiche. Non abbiamo dubbi. Dall’accoglienza alla delegazione senegalese, fino alla respinta dell’arbitro somalo Artan, sarà una competizione destinata a far parlare molto di sé. Adesso, l’ultima. Un furto avvenuto nel van dell’Inghilterra: rubati tra l’altro anche gli scarpini di Kane. Ne parla il Telegraph.

Inghilterra, furto nel van della squadra

Bayern

Riporta il Telegraph:

“L’Inghilterra è al centro di un’indagine della polizia per la Coppa del Mondo riguardo al furto degli scarpini dei giocatori di Thomas Tuchel. Si ritiene che gli scarpini del capitano Harry Kane e dei suoi compagni siano tra gli oggetti sottratti da un furgone prima dell’arrivo dell’Inghilterra a Kansas City.

Il furto riguarderebbe anche palloni ufficiali del torneo e altro materiale da allenamento, mentre la squadra si spostava da West Palm Beach, in Florida, verso il Kansas.”

Il commento della polizia statunitense

Tuchel, Inghilterra

“Un portavoce della polizia  ha dichiarato: “Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City con alcuni oggetti mancanti questa sera. L’indagine è in corso”. Il portavoce ha aggiunto che “due sospettati sono in custodia per ulteriori accertamenti”.”

L’Inghilterra esordirà mercoledì 17 giugno contro la Croazia. Speriamo che per allora tutti abbiano le scarpe.