Inghilterra, furto nel van della squadra: rubati anche gli scarpini di Kane

Un Mondiale nato tra le polemiche, proseguito tra le polemiche e destinato a terminare tra le polemiche. Non abbiamo dubbi. Dall’accoglienza alla delegazione senegalese, fino alla respinta dell’arbitro somalo Artan, sarà una competizione destinata a far parlare molto di sé. Adesso, l’ultima. Un furto avvenuto nel van dell’Inghilterra: rubati tra l’altro anche gli scarpini di Kane. Ne parla il Telegraph.

Inghilterra, furto nel van della squadra

Riporta il Telegraph:

“L’Inghilterra è al centro di un’indagine della polizia per la Coppa del Mondo riguardo al furto degli scarpini dei giocatori di Thomas Tuchel. Si ritiene che gli scarpini del capitano Harry Kane e dei suoi compagni siano tra gli oggetti sottratti da un furgone prima dell’arrivo dell’Inghilterra a Kansas City.

Il furto riguarderebbe anche palloni ufficiali del torneo e altro materiale da allenamento, mentre la squadra si spostava da West Palm Beach, in Florida, verso il Kansas.”

Il commento della polizia statunitense

“Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City con alcuni oggetti mancanti questa sera. L’indagine è in corso”. Il portavoce ha aggiunto che “due sospettati sono in custodia per ulteriori accertamenti”.”

L’Inghilterra esordirà mercoledì 17 giugno contro la Croazia. Speriamo che per allora tutti abbiano le scarpe.