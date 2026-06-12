L’Inter per Frattesi vuole 30 milioni (allora Palestra ne vale 90)

Frattesi il fantasma del calcio italiano

Ogni estate compare un fantasma sulla scena del calcio italiano. E questo fantasma risponde al nome di Davide Frattesi oggetto misterioso del pallone tricolore. A 26 anni, quasi 27 (a settembre), nessuno ha ancora capito quale sia il suo ruolo. Di lui si sa che è bravo negli inserimenti. In Nazionale ha segnato 8 reti. All’Inter ha realizzato reti importanti come quelle al Bayern e al Barcellona. Ma non è chiaro che cosa faccia in mezzo al campo. Non è di sostanza. Non è di tecnica. Non è un regista. È un non so che ogni tanto segna. Lo scorso anno con padre Chivu è rimasto a secco: nemmeno una rete.

È sul mercato. Pare che lo voglia il Nottingham Forest. Qualcuno lo ha accostato al Napoli. Accade ogni estate, come se fosse un oggetto del desiderio. Ha un legame con la città di Napoli: Geolier che è il fidanzato della sorella Chiara che è una influencer.

Ma la vera notizia è la cifra richiesta dall’Inter per l’ibrido centrocampista: trenta milioni, forse trattabili a venticinque, scrive la Gazzetta. Ma allora amisci, la domanda sorge spontanea: se Frattesi vale 30 milioni, per Palestra come minimo bisogna spenderne 90 di milioni. E gli interisti si lamentano pure perché l’Atalanta spara alto per Palestra. Il tutto, ovviamente, tra una pratica e l’altra per la beatificazione di Bastoni: ieri una delegazione del Vaticano è stata alla Pinetina per osservare l’armadietto di Bastoni e verificare le tracce di santità. Pare che siano rimasti impressionati.

Lo scorso anno fermato da tre ernie

Frattesi è lo Zelig dei calciatori, nessuno sa esattamente che cosa sia. È per amatori. Spalletti è un suo estimatore. Qualcuno sostiene pure Allegri. Temiamo che De Laurentiis prima di sborsare trenta milioni per Frattesi, debba essere sottoposto a minuziose pene corporali.

Lo scorso anno anno non ha segnato nemmeno un gol. La Gazzetta riporta delle dichiarazioni di padre Chivu:

Anche Cristian Chivu ne parlò a dicembre: “Per vari motivi Davide ha giocato meno, ma non posso raccontare tutto: ci sono cose che devono rimanere nello spogliatoio”. Il riferimento dell’allenatore era all’operazione dell’estate precedente a tre ernie che lo fermò per un mese. Poi, spingendo per tornare in campo, la situazione si è complicata, visti anche i versamenti avuti e che l’hanno costretto a rallentare (di nuovo) nell’attesa che si riassorbissero.

Chissà se poi sia stato operato o guarito con l’imposizione delle mani di Bastoni.