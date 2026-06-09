L’esordio ai Mondiali di McTominay sarà festa nazionale in Scozia

Ventotto anni di attesa meritano almeno un giorno di festa. Il governo scozzese la pensa così, e re Carlo ha firmato. In Scozia, l’esordio ai Mondiali di McTominay e compagni è stato proclamato festività nazionale. Lunedì 15 giugno, il giorno dopo Scozia-Haiti: si gioca alle 2 del mattino scozzesi al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. Vogliono essere certi di potersela godere senza l’assillo di dover poi andare in ufficio il giorno dopo.

Scozia ai Mondiali: la proposta del Primo Ministro

La prima qualificazione ai Mondiali dal 1998 è una cosa seria, in Scozia. La Proclamazione Reale è arrivata su proposta del Primo Ministro John Swinney, che ha voluto dare a cittadini, lavoratori e studenti il tempo di festeggiare.

Libera festa in libero Stato

Non esiste obbligo di legge per banche o aziende di chiudere, e ogni scuola deciderà autonomamente, ma Swinney ha incoraggiato i datori di lavoro a “collaborare con i dipendenti” per permettere la partecipazione più ampia possibile ai festeggiamenti. “Il calcio significa molto per molti in questo Paese”, ha detto il Primo Ministro, ricordando l’euforia collettiva che accompagnò la qualificazione. La rovesciata di McTominay è ormai un monumento nazionale. Batte moneta, letteralmente.