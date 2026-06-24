La Scozia spera che McTominay si accenda contro il Brasile

La Bbc: "Nelle prime due partite non è stato nemmeno vicino al suo miglior livello. Gli scozzesi hanno tirato due volte in porta in due partite". Contro il Brasile sarà la prova più difficile.

La Scozia affrontò per la prima volta il Brasile sessant’anni fa, nel 1966, finì 1-1. Stanotte (a mezzanotte) le due squadre si riaffronteranno per l’ultima partita del girone ai Mondiali 2026. Scott McTominay e compagni sperano di non perdere per proseguire il loro cammino nella competizione, ma sanno che sarà una partita complicata.

Scozia chiamata alla prova più difficile contro il Brasile

La Bbc scrive:

Lo spettro della differenza reti incombe. La Scozia sa che non ha necessariamente bisogno di vincere per raggiungere per la prima volta nella sua storia la fase a eliminazione diretta. Sono passati 15 anni dall’ultima volta che la Scozia ha affrontato il Brasile e 28 anni dall’ultima sfida contro di loro in un Mondiale. Finora ha totalizzato appena due tiri in porta in due partite.

Clarke voleva cambiare ruolo a McTominay, ma gli hanno fatto cambiare idea

Il ct Clarke stava pensando di utilizzare McTominay in un ruolo diverso per sorprendere i brasiliani, ma il suo vice Naismith pare gli abbia consigliato di continuare sulla strada delle precedenti due partite. La Bbc conclude:

McTominay è grande e forte, incredibilmente energico, difficile da contenere e un eccellente finalizzatore. Nelle prime due partite non è stato nemmeno vicino al suo miglior livello, ma resta sempre la minaccia di poter accendersi da un momento all’altro. E deve succedere adesso. I giocatori più importanti della Scozia devono alzare il livello.