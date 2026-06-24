Ancelotti annuncia il ritorno di Neymar: “Può giocare anche l’intera partita contro la Scozia”

"Si è allenato bene ed è in forma per giocare. Siamo molto contenti che sia tornato, è un calciatore molto serio, porta esperienza".

Questa notte, a mezzanotte, il Brasile giocherà contro la Scozia l’ultima partita dei gironi dei Mondiali 2026. Il ct della Seleçao Carlo Ancelotti ha parlato del possibile ritorno in campo di Neymar, che è pronto a debuttare in questa Coppa del Mondo.

Le parole di Ancelotti sul ritorno in campo di Neymar

Il ct ha introdotto la partita che sarà: “Un match difficile. La Scozia ha qualità, sono tenaci, sono ben organizzati. Hanno buoni giocatori, come McTominay, McGinn, che sono giocatori esperti. Siamo pronti a giocare una partita difficile“.

Su Neymar ha poi dichiarato: “È disponibile, si è allenato molto bene questa settimana, è in forma e pronto a giocare. Siamo molto contenti che sia tornato, è un giocatore di grande qualità. Può giocare 45 minuti o tutti i 90 minuti. Sta molto bene, ha lavorato molto duramente, quindi è pronto“. Il 34enne è rimasto in panchina nei primi due match, sostenendo i suoi compagni.

Ancelotti ha poi aggiunto: “Il suo atteggiamento è buono, è di buon umore, è un buon giocatore e compagno di squadra, è molto serio e vogliamo che torni a giocare il prima possibile. Porta esperienza e conoscenza, sta facendo molto bene“.

Una buona notizia per il trequartista del Santos, che non veste la maglia del Brasile dal 2023.