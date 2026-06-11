La Money Cup, quanto valgono le Nazionali dei Mondiali?

La prima partita dei Mondiali

La chiameremo la Money Cup. Quanto valgono le 48 Nazionali che partecipano al Mondiale al via questa sera? Le stime sono fornite da Standard Football. La prima sfida – tra pochissimo in campo – è quella tra i padroni di casa del Messico (non sono gli unici padroni di casa) e il Sudafrica. Prima partita del Girone A che comprende anche la Corea del Sud di Kim e la Repubblica Ceca che giocheranno stanotte alle 4 italiane.

Nella Money Cup non c’è partita tra il Messico e la Repubblica Sudafricana. La Nazionale messicana vale cinque volte quella africana. “50 milioni di dollari (246 per la precisione) versus 50.

Nel Messico la superstar è il centravanti del Milan Santiago Gimenez. In panchina il portiere Ochoa. L’allenatore dei messicani è Aguirre.

Nel Sudafrica invece la superstar è Lyle Foster attaccante del Burnley. Il reparto che vale di più è la difesa. Il centrocampo è il reparto che vale di meno: appena 6 milioni di dollari. Il tecnico del Sudafrica è il belga Hugo Broos