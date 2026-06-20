De Laurentiis si fida di Allegri e lo premia con un triennale secco: contratto fino al 2029

La Gazzetta: "Il bien­nale (più uno) è già stato ritoc­cato. Alle­gri riflette que­sta ten­denza di De Lau­ren­tiis di con­se­gnare a se stesso, al club e anche all’alle­na­tore cer­tezze con­trat­tuali"

De Laurentiis si fida di Allegri e lo premia con un triennale secco: contratto fino al 2029

Db Milano18/02/2026 - campionato di calcio serie A / Milan-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri