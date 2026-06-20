De Laurentiis si fida di Allegri e lo premia con un triennale secco: contratto fino al 2029

Attendendo questa benedetta firma, che potrebbe arrivare in queste ore, La Gazzetta fa il riassunto di una corte, quella di De Laurentiis per Allegri, che dura da un bel po’. Il patron si fida del livornese, è un suo vecchio desiderio e ha deciso di affidargli la sua creatura per valorizzarla appieno. Da De Bruyne a Buongiorno, passando per Beukema e chi lo seguirà, Max avrà un compito vitale per il futuro del club. Per questo nessun dubbio contrattuale deve assillarlo. Il punto di Antonio Giordano.

Piena fiducia ad Allegri

Si legge sulla Gazzetta:

“Più al Max di così pro­prio non si può. È (quasi) il cal­cio di un tempo lon­tano, è il cal­cio di un’epoca che Aure­lio De Lau­ren­tiis tiene ancora per sé, fedele al «Pro­getto», idea forte che lo rap­pre­senta da un bel po’: è la filo­so­fia che l’ha accom­pa­gnato a lungo, che poi per un po’ è sem­brata dis­sol­versi, che ora torna pre­po­ten­te­mente nella sua forma rive­duta e cor­retta, per essere poten­ziata.

De Lau­ren­tiis, Manna e Alle­gri, aspet­tando che il Milan con­senta di strac­ciare il vec­chio accordo ancora vivo arri­vando ad una solu­zione, dise­gnano il futuro, improv­vi­sa­mente rimo­del­lato: il bien­nale (più uno) è già stato ritoc­cato e Adl ha deciso di pro­ce­dere diret­ta­mente con un trien­nale secco per quel tec­nico che lo ras­si­cura.”

Giordano ricorda come già dal 2013, durante una serata di gala su una nave da crociera, Adl avesse confessato ad Allegri che quest’ultimo “era il suo allenatore“. Poi il tentativo nel dopo Gattuso, prima della virata su Spalletti, e quello nel maggio 2025, quando l’addio di Conte sembrava imminente. Ora, i destini si sono incrociati.

I precedenti dell’era De Laurentiis

Il patron, da imprenditore vecchio stampo qual è, ha sempre creduto in una progettualità a lungo termine e la sua storia parla per lui: Reja è rimasto per cinque anni, Benitez per due stagioni, Sarri per tre e Spalletti e Conte per due, ma con la possibilità, non sfruttata da loro, di continuare un altro anno.

“Alle­gri riflette que­sta ten­denza di De Lau­ren­tiis di con­se­gnare a se stesso, al club e anche all’alle­na­tore cer­tezze con­trat­tuali, poi sem­pre nel caso da discu­tere e da rie­la­bo­rare. Però, per comin­ciare, la garan­zia è in quell’oriz­zonte (quasi) infi­nito.”