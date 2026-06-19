Allegri vuole un portiere diverso da Milinkovic-Savic: proposto Vicario

Romano: "Milinkovic-Savic è un profilo di portiere su cui Allegri ha richiesto delle valutazioni interne. Vicario vuole tornare in Italia, è stato proposto a Juve e Napoli"

Di solito, in tempo di calciomercato si parla di valzer degli attaccanti, degli allenatori e dei centrocampisti, e più raramente delle trattative legate ai portieri. Ecco, quest’anno in Serie A potrebbe esserci un movimento di estremi difensori che riguarderebbe il Napoli in prima persona. Ad Allegri, fondamentalmente, non piace Milinković-Savic ed è per questo che il serbo potrebbe partire. Il punto di Romano.

L’idea di Allegri su Milinkovic-Savic

Riporta Romano:

“Parte tutto da quello che vi abbiamo raccontato due settimane fa, cioè che Max Allegri gradirebbe un profilo di portiere diverso per il suo Napoli. In questo momento Milinkovic-Savic è un profilo di portiere su cui Allegri ha richiesto delle valutazioni interne.

Nonostante il Napoli abbia investito un anno fa su Milinkovic dal Torino, per Max Allegri l’idea che si possa cambiare portiere esiste. Quindi si stanno facendo questo tipo di valutazioni.”

Il punto su Vicario

Infine Romano spiega che, per quanto riguarda Vicario, quest’ultimo è stato proposto sia alla Juventus che al Napoli. Per lui al Tottenham non c’è più spazio, in quanto per De Zerbi dovrà essere Kinsky il primo portiere. Guglielmo vuole tornare in Italia, questo è certo, e dunque la situazione andrà tenuta d’occhio con attenzione.

Poi bisognerà capire anche cosa farà Meret: in caso di addio c’è anche l’idea Kovar del Psv Eindhoven.