“De Laurentiis dovrebbe sbrigarsi ad alzare lo stipendio di McTominay”, lo dice il software acquistato dalla Fifa

Con McTominay il Napoli sta ripetendo l’errore commesso con Kvara

A voler fare i guasconi, potremmo dire che non ci voleva il software acquistato dalla Fifa per calcolare il salario giusto di ogni calciatore. Ma aiuta. Il Napolista ci era arrivato anche senza il software: il Napoli con McTominay rischia di fare la fine fatta con Kvaratskhelia. De Laurentiis ha tanti pregi ma il godimento nel risparmiare (qualcuno la chiama avarizia, altri parsimonia, altri ancora accortezza: insomma ci siamo capiti) lo conduce ad errori che gli si ritorcono contro. Lo ha fatto con Kvara tenuto a uno stipendio bassissimo e poi svenduto a 75 milioni. E ora c’è McTominay che guadagna appena (sempre riferito al calcio) tre milioni di stipendio, la metà di De Bruyne per capirci. Con la differenza che Scott è stato l’uomo decisivo delle ultime due stagioni: il migliore per distacco. Anche questo vuol dire essere una grande azienda. Ma il Napoli da questo orecchio proprio non vuole sentirci.

E fa male, visto che il Mondiale è alle porte. Se lo scozzese dovesse giocare un grande Mondiale, poi potrebbero essere dolori. E allora sarà inutile andare in conferenza stampa a dire di essere stati ricattati, come avvenuto con Kvaratskhelia. Chiacchiere buone per i tifosotti, nulla più. Si chiamano macroscopici errori di gestione. E se ne pagano le conseguenze.

La Juve invece ha fatto benissimo a mollare Vlahovic

Il software di cui scrive Paolo Condò sul Corriere della Sera nell’intervista a Mauro Baldissoni manager del Monza (neopromossa in Serie A) somiglia tanto (e probabilmente lo è) a quello di Standard Football la prima azienda indipendente specializzata che stima la performance dal punto di vista tecnico ed economico. Calcola, tra le altre cose, il reale valore di un calciatore.Fondamentale per chiunque voglia fare del calcio il proprio business.

Paolo Condò scrive così sul Corsera:

Negli uffici collegati ci sono schermi con videate da Football Manager, solo molto ma molto più dettagliate, e il database contiene il mondo. C’è anche un software originale già acquisito dalla Fifa — l’annuncio è atteso a breve — per calcolare il fair salary di ogni calciatore, quanto dovrebbe guadagnare in base al rendimento degli ultimi anni. Ci ho giocato un’ora, non dovrei ma due spoiler ve li passo: la Juve ha fatto benissimo a mollare Vlahovic, De Laurentiis dovrebbe sbrigarsi ad alzare lo stipendio di McTominay.