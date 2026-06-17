La Fifa vuole “ingabbiare” le bandiere inglesi allo stadio. Cosa potrà mai andare storto?
Possono esporle solo dietro la porta e mai coprendo un display luminoso. Per ragioni di sicurezza, dicono. Ovviamente gli inglesi non ci stanno
Prova a inscatolare gli inglesi, prova a dirgli che le bandiere le possono appendere solo dove dice la Fifa. Appena dietro la porta, e mai – mai – sui cartelloni led. Provaci. La Fifa ci ha provato, scatenando le proteste dei tifosi che da cinquant’anni tradizionalmente tappezzano gli stadi di Mondiali ed Europei con una marea implacabile di St George’s flags. La Fifa non ne sta uscendo bene, da questa corsa a lucrare sugli stadi.
Una questione di sicurezza, dicono
Secondo il Telegraph, “i tifosi che arriveranno per la prima partita dell’Inghilterra a Dallas potranno appendere le loro bandiere solo alle transenne dietro le porte. Per chi siederà in altre zone, sarà vietato esporre bandiere che interferiscano con i cartelloni led dello stadio”.
“Negli ultimi tornei, la Fifa ha adottato un approccio sempre più rigoroso al controllo dell’estetica e del marchio. In questi Mondiali, cartelli dorati della Fifa alti 4,5 metri pendono sotto i tetti dello stadio”.
Ma la cosa bella è che la Fifa giustifica questa irreggimentazione del tifo con fantomatiche ragioni di sicurezza: dicono che “sebbene i display mostrino solitamente solo i nomi delle squadre e la scritta “Coppa del Mondo Fifa”, vengono utilizzati anche per visualizzare le istruzioni per l’evacuazione degli stadi”.