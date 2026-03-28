As racconta: "Avevano promesso di non lasciarsi togliere quel titolo e hanno mantenuto la parola anche lontano da casa. Il Marocco potrebbe avviare azioni legali."

Il finale della vicenda legata al campione della Coppa d’Africa non sembra destinato a risolversi a breve. As ci spiega:

“Il Senegal ha sfidato la Confederazione Africana di Calcio presentandosi a Parigi con il trofeo della competizione vinta contro il Marocco nel mese di gennaio. In uno Stade de France gremito, i Leoni della Teranga hanno regalato ai tifosi senegalesi residenti in Francia la possibilità di vedere da vicino la coppa.

Nonostante la Caf avesse comunicato che, a causa del tentativo di abbandonare la finale di Coppa d’Africa, il Senegal sarebbe stato privato del titolo a favore del Marocco, i giocatori hanno continuato a sostenere con fermezza il loro status di campioni. La disputa è ancora aperta: il Senegal ha presentato ricorso e il Tribunale Arbitrale dello Sport sarà chiamato a esprimersi”.

Senegal contro la Coppa d’Africa

Racconta il quotidiano spagnolo:

“Prima dell’amichevole contro il Perù, i calciatori senegalesi sono scesi in campo tra musica e sorrisi, portando con sé il trofeo della Coppa d’Africa e indossando le medaglie d’oro conquistate a Rabat all’inizio del 2026. Avevano promesso di non lasciarsi togliere quel titolo e hanno mantenuto la parola anche lontano da casa.

In una partita che in Francia non è stata trasmessa da alcuna emittente, questa esibizione del trofeo da parte del Senegal potrebbe avere ulteriori conseguenze, in attesa della decisione del Tas. Il Marocco, infatti, potrebbe avviare nuove azioni legali, prolungando una controversia che continua a scuotere il calcio africano”.

E conclude:

“La gara di Parigi si è conclusa con una vittoria per 2-0 del Senegal, che ha mostrato la propria superiorità contro il Perù per gran parte dell’incontro, facendo esultare il pubblico presente. Le reti sono state segnate da Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, una nel finale del primo tempo e l’altra all’inizio della ripresa, accendendo l’entusiasmo di uno stadio pieno in ogni ordine di posti”.