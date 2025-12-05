Francia demoralizzata dopo i sorteggi dei Mondiali 2026, So Foot: “Senegal primo ostacolo, Norvegia impressionante”

La Francia dovrà affrontare nel proprio girone ai prossimi Mondiali Norvegia, Senegal e una tra Bolivia, Suriname e Iraq. Tra le teste di serie favorite per la vittoria della competizione, è sicuramente la Nazionale a cui è andata peggio con le squadre sorteggiate. La stampa francese non ha appreso con grande ottimismo il sorteggio.

Dalla Francia commentano il sorteggio dei Mondiali

L’Equipe scrive:

La risatina di Didier Deschamps inquadrato dimostra che sarà una sfida tutt’altro che facile per i francesi. I Bleus si ritroveranno ad affrontare il Senegal, 19esimo nel ranking Fifa e vincitore della Coppa d’Africa nel 2022, con cui la Francia perse al Mondiale 2002 per 1-0. Tra le squadre più temute c’è anche la Norvegia di Haaland, 29esima nel ranking. Le prime due si qualificheranno per la fase finale, insieme alle otto migliori terze.

Per So Foot, oltre al Senegal, è da temere soprattutto la Norvegia:

Dopo un sorteggio senza fine, la Nazionale francese ha scoperto i suoi primi avversari per la Coppa del Mondo 2026. Sulla carta, il Senegal di Sadio Mané sarà il primo ostacolo. Poi la Norvegia, autrice di un percorso di qualificazione ai Mondiali impressionante e guidata dal suo bomber Erling Haaland. Non affrontano la Francia dal 2014. Se la logica sarà rispettata, la Nazionale francese potrebbe affrontare la Germania nella fase a eliminazione diretta; Olanda ai quarti, Belgio o Spagna in semifinale. Prima di concludere il percorso contro Brasile o Argentina e mettere la terza stella sulla maglia?