Italiano dal Napoli al Besiktas: 6 milioni di euro e gli passa la malinconia

Italiano si mette alle spalle Bologna e soprattutto Napoli

A tutto c’è un rimedio nella vita. Lo sport poi offre continuamente chance di cambiare pagina. È il mantra degli sportivi: guardare sempre alla prossima azione, alla prossima partita. Il passato non si può cambiare, il futuro sì a patto di viverlo. E per entrare nel futuro bisogna stare nel presente. Vincenzo Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas club turco, uno dei tanti club di Istanbul (ovviamente del quartiere Besiktas). Quest’anno la squadra giocherà i preliminari per accedere al tabellone di Europa League. È arrivato quarto nel campionato appena terminato.

Italiano sta per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Gli hanno offerto sei milioni di euro netti. Sono una cifra sufficiente per mettersi alle spalle la delusione di aver accarezzato il sogno della panchina del Napoli e poi essere rimasto a bocca asciutta.

Si allunga l’elenco di tecnici italiani che lavorano all’estero

La Gazzetta dello Sport scrive che una delegazione del club turco è arrivata ieri a Roma per provare a definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Italiano dovrebbe firmare un contratto biennale. Il precedente tecnico era il turco Sergen Yalçın.

Ne hanno parlato un po’ tutti gli esperti di mercato. Italiano si mette così alle spalle sia l’esperienza – già chiusa col Bologna – sia l’amarezza per non essere approdato a Napoli. E allunga l’elenco di tecnici nostrani che vanno ad allenare all’estero. Ricordiamo che Vincenzo Montella è il ct della Nazionale turca, sarà lui a guidarli ai Mondiali che cominceranno la prossima settimana.