Italiano un turco quasi napoletano: lo vuole il Besikitas

Il Besiktas è arrivato quarto in campionato. Il tecnico sta smaltendo la delusione Napoli. Non c'è ancora una vera e propria trattativa.

Vincenzo Italiano potrebbe finire in Turchia, sulla panchina del Besiktas club che è finito quarto nel campionato turco e che il prossimo anno disputerà l’Europa League. Un turco quasi napoletano visto che Italiano ha sfiorato la panchina del Napoli prima di perderla, la scorsa settimana. Il tecnico ex Bologna è stato molto vicino al club azzurro ma poi non ha convinto De Laurentiis che non se l’è sentita di affidargli la squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha chiuso al secondo posto. De Laurentiis è convinto che la squadra possa ancora essere competitiva e ha preferito affidarla a Massimiliano Allegri (anche se il livornese non si è ancora liberato dal Milan).

Non c’è ancora una vera e propria trattativa

Alfredo Pedullà che la trattativa e l’incontro con De Laurentiis non sono stati gestiti bene dagli agenti di Italiano.

Adesso, smaltita (forse, non del tutto) la delusione, il tecnico nato in Germania guarda al futuro.

Scrive Di Marzio che potrebbe prendere il posto di Sergen Yalçın che ha lasciato la guida del club, aprendo la ricerca di un nuovo allenatore per il club bianconero. Non si parla ancora di cifre. Pedullà non ha detto nulla, quindi è da verificare che ci sia una vera e propria trattativa.

Italiano ha detto addio al Bologna dopo un biennio non particolarmente brillante in campionato (un ottavo e un nono posto) ma che ha portato alla conquista storica della Coppa Italia.