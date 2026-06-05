Italiano, 6 milioni di motivi per dire sì al Besiktas: sarà il nuovo allenatore dei bianconeri

Alla fine è successo: Vincenzo Italiano se ne va in Turchia. Il Besiktas ha messo in campo motivazioni più che convincenti. Dunque, dopo essere rimasto con il proverbiale cerino in mano dopo la virata del Napoli su Allegri, ecco che il tecnico di Karlsruhe andrà a Istanbul. A riportarlo sono sia Fabrizio Romano sia Gianluca Di Marzio.

Italiano al Besiktas: i dettagli

Riporta Fabrizio Romano:

“Vincenzo Italiano al Besiktas, firme sul contratto preliminare arrivate. 12 milioni netti in due anni a Italiano, 5 milioni netti in due anni al suo staff. Vincenzo atterra oggi alle 15 ora locale a Istanbul.”

E Di Marzio:

“Dopo le intese raggiunte nella giornata di ieri, l’operazione è arrivata alle battute finali: è in corso la revisione ultima dei contratti, l’ultimo passaggio formale prima di mettere nero su bianco.

L’allenatore italiano è atteso in Turchia proprio nelle prossime ore. Italiano raggiungerà Istanbul direttamente a bordo dell’aereo del presidente del club, partendo insieme alla delegazione turca che si trovava a Roma da ieri. Con l’arrivo previsto in giornata, si chiuderà ufficialmente la trattativa che porterà l’ex allenatore del Bologna a iniziare la sua nuova avventura nel campionato turco.”

Cos’è successo col Napoli

Ricordiamo che l’allenatore del Bologna sembrava essere il promesso sposo del Napoli. La storia la conosciamo: De Laurentiis è un suo estimatore dal 2021 e, dopo l’addio di Conte, sembrava davvero arrivato il momento del suo approdo in azzurro. Poi, la mancata qualificazione in Champions League del Milan e l’esonero di Allegri sembravano aver cambiato le carte in tavola.

Poi non è ben chiaro cosa sia accaduto, soprattutto nell’incontro tra il presidente del Napoli e l’ex tecnico del Bologna. C’è chi sostiene che gli agenti abbiano chiesto tre giorni in per riflettere e c’è chi smentisce questa ipotesi. Fatto sta che De Laurentiis ha poi virato su Massimiliano Allegri. Italiano aveva comunque rescisso il contratto con il Bologna club da cui voleva separarsi.