Inghilterra, Maguire distribuisce figurine a New York: il video è virale

Maguire, difensore del Manchester United, non è stato convocato dall'Inghilterra, ma ha comunque trovato un modo per partecipare al Mondiale: distribuire figurine

Il Mondiale sta entrando sempre di più nel vivo, soprattutto con le eliminazioni di Haiti e Turchia, ma nel pomeriggio di oggi è diventato virale un video che riguarda gli esclusi eccellenti di Thomas Tuchel: Harry Maguire.

Maguire distribuisce figure ad evento legato alla Panini: le immagini

Il difensore del Manchester United, infatti, non convocato dal ct tedesco della sua Inghilterra, ma comunque trovato un modo diverso per partecipare all’edizione del Mondiale 2026, ovvero distribuire figurine in un furgoncino al Rockfeller Center di New York.

Maguire è stato ripreso da alcuni giovani fan, che sono rimasti sbalorditi nel vedere da vicino il calciatore dei ‘Red Devils’. Ma, ovviamente, c’è una spiegazione di tale episodio. Il giocatore del Manchester United, infatti, ha partecipato ad un evento promozionale per l’album della Panini del Mondiale. Maguire, tra l’altro, è Stati Uniti anche per partecipare al podcsat ‘The Rest is Football’ di Gary Lineker, ex storico attaccante dell’Inghilterra ed ora noto commentatore televisivo.

Inghilterra tra le favorite alla vittoria finale del Mondiale?

Nel frattempo, però, la nazionale di Thomas Tuchel si sta preparando per la prossima gara di martedì prossimo contro il Ghana. Gli inglesi, dopo la netta vittoria contro la Croazia di Modric, hanno sicuramente tutta la voglia di chiudere la pratica qualificazione contro la squadra africana.

L’Inghilterra ha sofferto nel primo tempo contro la Croazia, ma poi nella ripresa ha sicuramente meritato il successo finale. Al netto delle esclusioni eccellenti di Tuchel, la Nazionale dei tre leoni ha la voglia di riportare finalmente a casa la Coppa del Mondo. Gli inglesi, per raggiungere questo traguardo, si affideranno sicuramente a giocatori chiave come Kane, Rice e Bellingham