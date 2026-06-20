La Turchia di Montella è fuori dai Mondiali. Il Brasile vince facile su Haiti: 3-0

La Turchia di Montella ma anche di Yildiz, Calhanoglu, Arda Guler

C’è la prima sorpresa dei Mondiali ed è la Turchia di Montella. Di Montella ma anche di Yildiz, Calhanoglu, Arda Guler. Tutti a casa. La Nazionale turca, considerata una delle possibili sorprese della manifestazione (per la vittoria no, ma per un buon risultato finale sì), è invece di fatto già a casa dopo due partite. Due partite e due sconfitte: contro Australia e Paraguay ridotto in dieci per il regolamento che vieta di parlare con la mano davanti alla bocca. Ai turchi la magra consolazione del 79% di possesso palla e di aver segnato due Xgoal: un dato buono per fare il ragù.

Zero punti in classifica e niente più da fare nonostante anche le terze si qualifichino.

Il Brasile perde Raphinha

Il Brasile di Ancelotti ha invece liquidato la pratica Haiti: tre a zero già a fine primo tempo. Doppietta di Cunha (schierato al posto di Igor Thiago) e poi rete di Vinicius la seconda nel torneo. Nella ripresa un po’ di cambi, compreso il tanto invocato Endrick. La brutta notizia è che si è fatto male Raphinha. Se si tratta di un infortunio muscolare, c’è il rischio che per lui i Mondiali siano finiti e sarebbe un problema enorme per il Brasile. Ancelotti ha annunciato che per il match contro la Scozia Neymar sarà disponibile.

La Scozia è stata battuta 1-0 dal Marocco che ha dominato. I critici avranno capito che il pareggio d’esordio contro i magrebini non era poi così da disprezzare come invece è stato fatto. Il Marocco fin qui è una delle Nazionali che più hanno impressionato. Al momento il Brasile è primo nel girone per differenza reti ma tutto si decide all’ultima con Brasile-Scozia e Marocco-Haiti.