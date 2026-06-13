Vinicius: “Ancelotti mi dà libertà e fiducia, voglio entrare nella storia del Brasile”

“Spero che possa rientrare al più presto e dare il suo contributo come tutti gli altri. Io sono cresciuto guardando le sue mosse , copiando il suo stile. È stata una figura fondamentale nella mia vita di giovane calciatore. Il calcio ha bisogno di lui, e noi lo stesso, spero che si rimetta rapidamente, mi sembra che tutto proceda per il meglio”.

“Io penso sia un problema di quantità: al Real Madrid giochiamo ogni 3 giorni, se faccio male in due partite ho subito l’opportunità di rifarmi. Se sbaglio due incontri con la nazionale quelli dopo arrivano dopo diversi mesi e l’immagine negativa resta lì molto più a lungo. Io cerco sempre di dare il massimo, e per questo spero che il Mondiale appena cominciato per me sia meglio dell’ultimo. Il Mister è convinto che io farò una grande coppa, e la cosa mi da grande fiducia e forza”.

“Ancelotti mi dà liberta e fiducia”

Infine:

Sente che questa Coppa può cambiare la sua carriera di calciatore?