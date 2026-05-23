Inghilterra, le convocazioni di Tuchel sono coerenti con quanto aveva promesso: chiarezza e gerarchie

L'esclusione di Foden e Palmer aveva suscitato scalpore nei giorni scorsi. Il Times: "La continuità del gruppo ha pesato nelle scelte. Tuchel va ammirato per questa coerenza. Restano dubbi sulla capacità offensiva contro squadre chiuse"

L’esclusione di Palmer e Foden dai convocati di Tuchel per il Mondiale alle porte ha suscitato non poche critiche in Inghilterra. Tuttavia, intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore tedesco è riuscito a tranquillizzare l’ambiente e, cosa non da poco, a restare coerente con le sue promesse di chiarezza e gerarchie. Il punto del Times.

La chiarezza di Tuchel

Si legge sul Times:

“La selezione di Tuchel è stata coerente con quanto aveva sempre dichiarato. Ha promesso chiarezza e gerarchie, con due giocatori per ogni ruolo e tre “jolly”. I calciatori conoscono il numero uno e il numero due per ogni posizione e il loro ruolo nello schema. L’undici titolare sembra quasi definito. Tuchel va ammirato per questa coerenza.

Il Mondiale, a causa delle alte temperature e degli spostamenti sfiancanti, avrà un forte impatto psicologico. Per questo, secondo quanto raccontato da Tuchel, l’allenatore avrebbe effettuato circa 50 telefonate ai giocatori per comunicare convocazioni ed esclusioni, valutandone anche la reazione emotiva.

Qualche dubbio resta

Ovviamente, il campo sarà il giudice supremo ma il Times comunque non nasconde qualche perplessità:

“Restano dubbi sulla capacità offensiva contro squadre organizzate. Le esclusioni di Morgan Gibbs-White, Phil Foden e Cole Palmer fanno discutere.

Anche sulla creatività: niente posto per Alexander-Arnold o Wharton. Tuchel ha spiegato che James può essere utilizzato anche come mediano, e che la continuità del gruppo ha pesato nelle scelte.”

Interrogato su Palmer e Foden, il tecnico tedesco è stato chiaro, affermando che Palmer non aveva convinto nelle occasioni in cui era stato chiamato e che Foden non aveva una posizione chiara.