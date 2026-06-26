Il Wall Street Journal sfotte i puristi del calcio: “il Mondiale a 48 è il più bello di sempre, media gol più alta dal 1958”

La media gol (2,98) è la più alta dal 1958 e le outsider non si stanno piegando alle big (vedi Spagna-Capo Verde). Inoltre, scrive il quotidiano, ci stiamo godendo i gol delle stelle del calcio. Anche Tom Brady apprezza

Il Wall Street Journal difende il nuovo meccanismo a 48 squadre dei Mondiali, spesso criticato. Il quotidiano statunitense sostiene che le partite sono molto più spettacolari e che ci stiamo godendo i numerosi gol dei grandi del calcio, come Messi, Mbappé, Ronaldo, Kane e Haaland.

I Mondiali 2026 stanno regalando maggiore spettacolo

Le superstar segnano, le outsider mettono paura e gli Stati Uniti sono passati da primi nel loro girone. Il quotidiano scrive:

Dal momento in cui gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno annunciato l’allargamento del torneo da 32 a 48 squadre, i puristi del calcio si sono stracciati le vesti, sostenendo che si trattasse dell’ennesima operazione della Fifa per fare cassa. Ma, a due settimane dall’inizio del più grande Mondiale di sempre, siamo qui per confermare che quei timori erano infondati. Anzi, il formato a 48 squadre si sta rivelando capace di offrire lo spettacolo più coinvolgente nei 96 anni di storia del torneo. (…) Le superstar stanno segnando a raffica. Le Cenerentole stanno tutte lottando con grinta. Gli Stati Uniti stanno dimostrando di saper giocare a calcio.

Tom Brady ha scritto su X: è il miglior Mondiale di sempre?

Best World Cup ever???? — Tom Brady (@TomBrady) June 23, 2026

Scrive il Wsj: “è difficile immaginare che il livello possa calare da qui in avanti, quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.

Aumentare del 50% il numero delle squadre, sostiene il Wsj, non ha diminuito la qualità delle partite come invece si prevedeva. La media gol (2,98) è la più alta dal 1958.

Il pareggio 0-0 di Capo Verde contro la Spagna resta al momento il risultato più sorprendente. Scrive il quotidiano:

Altrettanto memorabile è stata la continua sfida a distanza tra le stelle più luminose. Lionel Messi: cinque gol. Kylian Mbappé ed Erling Haaland: quattro. Harry Kane e Cristiano Ronaldo: due.