Liverpool, 30 milioni per Beukema. Il Napoli va su Gila

Mario Gila in cambio di Beukema e ci si guadagna pure. L’affare è lì sullo sfondo, che sorride al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis. Perché Beukema rientra tra le tante, troppe, delusioni del calciomercato estate 2025. Lang, Lucca, Beukema, De Bruyne. Una collezione di delusioni, pacchi, fallimenti, chiamateli come preferite. fatto sta che non hanno reso e tra questi possiamo dire che probabilmente Beukema è stato il meno peggio. Tant’è vero che lo desidera il Liverpool dove il tecnico Slot lo conosce bene e lo rivorrebbe con sé. i Reds sono pronti a sborsare trenta milioni.

Gila guadagna 1,1 milioni, il Napoli potrebbe raddoppiargli l’ingaggio

E allora ecco che il Napoli pensa al futuro e prova a cautelarsi con Mario Gila catalano di Barcellona classe 2000 che però proviene dal Real Madrid. Alla Lazio è cresciuto tanto e adesso è pronto per il grande salto. Informa la Gazzetta che ha ancora un anno di contratto e ha informato la Lazio che non intende rinnovare Allora che farà Lotito? Come si muoverà? Non è mai facile chiudere affari con Lotito (come con De Laurentiis peraltro). Anche perché il 50% della rivendita il club romano lo dovrà versare al Real Madrid, quindi la somma richiesta non sarà bassa. Gila a Napoli non fece toccare palla a Hojlund. Non è stato il solo però…

Gila alla Lazio guadagna 1,1 milioni e il Napoli potrebbe offrirgli il raddoppio dell’ingaggio. Gila guiderebbe così la difesa del Napoli 26-27 dove comunque ci sarebbero ancora Rrahmani e Buongiorno. Più il possibile ritorno di Rafa Marin. sarebbe un pacchetto arretrato di tutto rispetto. Chiaramente la parola al mercato dove nulla è certo. Il Napoli per prima cosa deve scegliere il nodo dell’allenatore. Gil piacerebbe senz’altro a Conte. Ma altrettanto sicuramente piace già a Sarri che lo conosce benissimo e lo allena alla Lazio.