Gila, attento Napoli: il Bournemouth è pronto a sborsare i 25 milioni

Il Napoli ha l'accordo col calciatore non con la Lazio. E Lotito non intende fare sconti a De Laurentiis. Beukema non può andare alla Lazio, guadagna il triplo di Gila (sigh)

Gila non è così vicino al Napoli come dicono

Il mercato funziona seguendo un doppio canale. Due sono le intese per provare a prendere un calciatore: accordo col giocatore, quindi col suo procuratore, e accordo col club di provenienza. Al netto di intermediari, procacciatori, portaborse e affini. Per quel che riguarda Mario Gila, sembra abbastanza palese che il Napoli si sia portato avanti nella trattativa col giocatore che alla Lazio guadagna pochino (siamo nei dintorni del milione). Manca quello con la Lazio. A questo punto le strade si biforcano. C’è che dice che il club di Lotito abbia aperto e chi – come Il Messaggero – scrive chiaro e tondo che la Lazio non si schioda dai 25 milioni e che questa somma potrebbe essere agevolmente pagata dal Bournemouth che gioca in Premier League.

Sedetevi prima di leggere lo stipendio di Beukema

Quindi il Napoli deve stare attento. Forse Gila preferirebbe giocare nel Napoli invece che nel Bournemouth. Usiamo il condizionale perché tutto da stabilire. La Premier è la Premier. Ma bisogna superare l’ostacolo Lotito. Il presidente della Lazio non si accontenta certo dei 15 milioni più bonus offerti dal club azzurro anche perché una fetta consistente della cifra incassata dovrà essere girata al Real Madrid.

Poi c’è la questione contropartite. Scrive Il Messaggero che le contropartite difficilmente potranno far scendere il prezzo. Anche perché alla Lazio l’unico calciatore del Napoli che piace è Beukema. Ma mentre Gila guadagna 1,1 milioni, l’olandese Beukema a Napoli – TENETEVI FORTE – percepisce quasi 3 milioni di ingaggio coi bonus. E poi dicono che De Laurentiis è un mago sui contratti.

Poiché la Lazio ha il mercato a saldo zero, deve uscire un calciatore ed entrare un altro che pesi allo stesso modo sul bilancio. Quindi Beukema alla Lazio non può andare.