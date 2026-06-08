Il Napoli segue Majer del Wolfsburg, la richiesta è di 10-12 milioni

Lovro Majer del Wolfsburg è finito nel mirino di tre squadre di Serie A per il calciomercato estivo, tra cui il Napoli. Il club è retrocesso in Serie B tedesca e, dunque, alcuni calciatori sono alla ricerca di un’esperienza più importante. Il centrocampista classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2028 e non disputerà il Mondiale con la Croazia, ma è tra le riserve.

Napoli sul centrocampista croato Majer per il calciomercato estivo

Il quotidiano croato 24sata scrive:

L’interesse maggiore è mostrato dalla Fiorentina, mentre la situazione è monitorata anche da Como e Napoli.

La richiesta, come specificato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X, è di 10-12 milioni da parte del club tedesco.

🚨 #Fiorentina Fiorentina have set their sights on Wolfsburg’s Croatian playmaker Lovro Majer. 🔥 Following Wolfsburg’s relegation, the 28‑year‑old is preparing to leave; Napoli and Como are also keen. 💰 Wolfsburg’s asking price is €10–12M, with his contract running until… https://t.co/m7KFKFXL3r pic.twitter.com/xSHb6sTlR4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2026

Come potrebbe essere utile agli azzurri

Majer è un mancino duttile, che può ricoprire diverse zone del centrocampo. Quest’anno ha segnato 3 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. Precedentemente, ha giocato al Rennes, Dinamo Zagabria e Lokomotiv Zagabria.

Dopo tre stagioni in Germania, potrebbe essere arrivato per lui il momento di cambiare aria. A Napoli chi potrebbe sostituire? Non è detto che possa fare il titolare con il centrocampo ormai saldo degli azzurri, ma con le sue caratteristiche potrebbe essere un buon vice di Kevin De Bruyne, o di Scott McTominay.

Meno di Anguissa o di Lobotka, in quanto non ha la stessa forza fisica del camerunense e non è un giocatore molto adatto a giocare da regista e a dettare i tempi di gioco.