Il Napoli segue Majer del Wolfsburg, la richiesta è di 10-12 milioni

Per le sue caratteristiche, può essere un sostituto di De Bruyne o di McTominay. Il quotidiano croato 24sata conferma l'interesse degli azzurri, ma scrive anche di Como e Fiorentina sul classe 98.

Il Napoli segue Majer del Wolfsburg, la richiesta è di 10-12 milioni

Cm Parma 12/04/2026 - campionato di calcio serie A / Parma-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Lovro Majer del Wolfsburg è finito nel mirino di tre squadre di Serie A per il calciomercato estivo, tra cui il Napoli. Il club è retrocesso in Serie B tedesca e, dunque, alcuni calciatori sono alla ricerca di un’esperienza più importante. Il centrocampista classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2028 e non disputerà il Mondiale con la Croazia, ma è tra le riserve.

Napoli sul centrocampista croato Majer per il calciomercato estivo

Il quotidiano croato 24sata scrive:

L’interesse maggiore è mostrato dalla Fiorentina, mentre la situazione è monitorata anche da Como e Napoli

La richiesta, come specificato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X, è di 10-12 milioni da parte del club tedesco.

Come potrebbe essere utile agli azzurri

Majer è un mancino duttile, che può ricoprire diverse zone del centrocampo. Quest’anno ha segnato 3 gol e fornito 4 assist in tutte le competizioni. Precedentemente, ha giocato al Rennes, Dinamo Zagabria e Lokomotiv Zagabria.

Dopo tre stagioni in Germania, potrebbe essere arrivato per lui il momento di cambiare aria. A Napoli chi potrebbe sostituire? Non è detto che possa fare il titolare con il centrocampo ormai saldo degli azzurri, ma con le sue caratteristiche potrebbe essere un buon vice di Kevin De Bruyne, o di Scott McTominay.

Kevin de Bruyne giocatore del Napoli e della nazionale del Belgio

Meno di Anguissa o di Lobotka, in quanto non ha la stessa forza fisica del camerunense e non è un giocatore molto adatto a giocare da regista e a dettare i tempi di gioco.