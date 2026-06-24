L’Inter ora è su Dodo che piace anche al Napoli, costa 15 milioni (Pedullà)

Nelle ultime ore, scrive il giornalista, l’Inter ha fatto un sondaggio approfondito. Per il Napoli, l'esterno della Fiorentina è l'alternativa a Khalaili.

Dopo aver perso Marco Palestra, l’Inter si è fiondata su Dodo della Fiorentina, su cui c’è anche il Napoli. Gli azzurri lo considerano l’alternativa a Khalaili, se non si dovesse riuscire a chiudere la trattativa per l’esterno israeliano. Il brasiliano è conteso anche perché è in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2027.

Inter su Dodo, obiettivo del Napoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Dodo è in scadenza di contratto tra un anno con la Fiorentina e ha ha chiesto di cambiare aria. Nelle ultime ore l’Inter ha fatto un sondaggio approfondito, nessuna decisione presa ma un profilo da seguire. La valutazione è di circa 15 milioni, su Dodo aveva sondato il Napoli (soluzione alternativa a Khalaili), mentre non risultano fin qui passi concreti da parte della Roma.