Il Napoli e la stagione dei rinnovi: da Spinazzola a Rrahmani, fino a Lobotka

Il Corriere dello Sport e le manovre del Napoli. Si dovrà decidere cosa fare con Meret e Anguissa. Lo slovacco potrebbe rimanere

I primi tre rinnovi del Napoli

Si apre la stagione dei rinnovi per il Napoli. A inaugurarla è stato Leonardo Spinazzola (33 anni) che il Napoli ha blindato fino al 2029. Il Corriere dello Sport scrive che c’era il pressing di diversi club sul giocatore che si sarebbe svincolato. C’era anche la Juventus.

Spinazzola non è l’unico calciatore del Napoli che il club ha voluto tenersi stretto. Il secondo candidato è Rrahmani che è ormai diventato il numero uno della difesa, il pilastro del reparto difensivo, il nuovo Albiol. Si capisce e si sente immediatamente se il kosovaro è in campo o meno. È il più affidabile. Ha 32 anni e ormai una notevole esperienza. A breve sarà ufficializzato il suo prolungamento di contratto fino al 2029 con il club di Aurelio De Laurentiis. Congruo il riconoscimento economico: 3,8 milioni netti a stagione. Rrahmani ha vinto due scudetti a Napoli. È un leader silenzioso.

Si dovrà decidere cosa fare con Meret e Anguissa

Poi c’è il capitolo Lobotka. Al momento per lui c’è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Lo slovacco ha 31 anni. Può giocare altre due tre stagioni ad alto livello. È certamente un calciatore molto richiesto. Il Napoli deve decidere cosa fare. Rinunciare allo slovacco è una decisione impegnativa. Non è facile trovare un calciatore alla sua altezza, che garantisca gli stessi standard non solo di qualità ma anche di continuità (elemento troppo spesso trascurato nelle valutazioni).

Il Napoli dovrà sbrogliare le matasse Meret e Anguissa. Il portiere pare essere nei desideri di Allegri. Con il livornese (quando firmerà) potrebbero cambiare le gerarchie tra i pali con Meret davanti a Milinkovic. Anguissa invece sembra destinato ad andare via. Ma è sempre meglio aspettare. Di certo il calciatore del Camerun piace molto al nuovo tecnico che ne ha sempre apprezzato il dinamismo e anche la capacità d’inserimento. Lo considera un centrocampista completo.