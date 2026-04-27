Napoli, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: contratto fino al 2029 a 3,8 milioni a stagione

Il Napoli ha blindato Rrahmani: sono stati firmati i documenti, manca solo l’annuncio che arriverà a Champions aritmetica conquistata. Contratto fino al 2029 a 3,8 milioni di euro a stagione. Il kosovaro aveva diverse proposte da Arabia, Turchia e Inghilterra.

Sul centrocampo:

Il Napoli sta intensificando i contatti per Ríos: c’era uno scout a vederlo nelle partite del Benfica, sempre promosso, piace tantissimo a Manna e fu colpito dal partitone che fece in Benfica-Napoli. Sta diventando un obiettivo concreto.

Rrahmani, un calciatore fondamentale

Nella stagione corrente, Amir Rrahmani si è fermato in tre occasioni: un infortunio muscolare al bicipite femorale dal 6 settembre al 27 ottobre 2025, con 11 partite saltate tra Napoli e Kosovo; un problema tra coscia e gluteo dal 18 gennaio al 2 febbraio 2026, con 4 gare saltate; e una nuova lesione muscolare dal 15 febbraio 2026, con 8 partite perse. Il bilancio complessivo riportato è di 168 giorni di stop, 3 infortuni e 24 gare saltate.

Analizzando le partite ufficiali del Napoli da settembre 2025 fino al 24 aprile 2026, emerge che con Rrahmani in campo la squadra ha disputato 21 partite, subendo 16 gol, con una media di circa 0,76 reti incassate a gara. Senza di lui, invece, il Napoli ha giocato 23 partite, subendo 34 gol, per una media di circa 1,48 gol a partita.

In sostanza, senza Rrahmani il Napoli ha quasi raddoppiato la media dei gol subiti per incontro.