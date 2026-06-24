Il Napoli deve fare il passo più difficile: trasformare i risultati in sistema

Il dopo Conte non è solo un cambio di panchina

Nel calcio si dice “cambio di allenatore”. Ma spesso è una formula povera, quasi amministrativa, per descrivere qualcosa di molto più serio: la fine di un ciclo industriale.

Il Napoli che esce dall’era Conte non cambia soltanto guida tecnica. Chiude una fase di intervento straordinario. Conte non è stato un allenatore ordinario, ma un commissario tecnico della competitività. È arrivato dopo una stagione di confusione, ha rimesso ordine, disciplina, paura agli avversari e identità a una squadra che aveva smarrito la propria voce. Ha consegnato risultati. Questo va detto prima di tutto, perché il bilancio sportivo non si falsifica per antipatia o per gusto polemico.

Poi però arriva la domanda scomoda, quella che si fa a porte chiuse e si evita nei bar dove si ragiona con i soldi degli altri: a quale costo?

I numeri e le analisi pubblicati in questi giorni raccontano già la parte contabile della questione. Sul piano industriale, il punto è questo: Conte ha funzionato, ma ha alzato il livello minimo del sistema.

Conte ha aumentato il livello di ambizione, ma anche il livello di tensione. Un allenatore di quel profilo porta naturalmente con sé una domanda di giocatori pronti, personalità, ingaggi, esperienza e investimenti immediati. Ha portato rendimento, ma ha anche spostato il Napoli verso una logica più costosa, meno elastica. Non peggiore. Semplicemente diversa. Il Napoli leggero, quasi artigianale degli anni migliori è diventato per un periodo un Napoli da pronto intervento: efficace, ma energivoro.

Il prossimo allenatore dovrà essere il gestore del nuovo piano industriale sportivo

È qui che il presidente deve fare il presidente, non il tifoso con la carta di credito. La domanda non è se Conte abbia avuto ragione o torto. La domanda è se ciò che lascia sia pienamente sostenibile nel medio periodo, e come trasformarlo in valore stabile per il club. Lascia una squadra più competitiva? Sì, certamente. Lascia anche un modello competitivo più esigente: nei costi, nelle aspettative, nella gestione della rosa e nella comunicazione con la piazza? Sì, certamente. Ma il rischio, dopo i cicli intensi, è sempre lo stesso: confondere la benzina con il motore.

Il nuovo allenatore, chiunque sia, non può essere presentato come un mago, un poeta o il nuovo salvatore civile del popolo napoletano. Sarebbe già un errore di comunicazione. Deve essere il gestore del nuovo piano industriale sportivo: qualificazione Champions come base minima, valorizzazione della rosa, disciplina della spesa, continuità competitiva, maggiore equilibrio tra ambizione e sostenibilità. Non serve una rivoluzione permanente. Questo Napoli deve normalizzare l’eccellenza.

Ed è proprio qui che lo stadio smette di essere un argomento edilizio e diventa il centro della strategia industriale. De Laurentiis insiste sulle infrastrutture perché ha capito una cosa semplice: il Napoli può ancora migliorare sul campo, ma senza aumentare i ricavi strutturali resterà sempre costretto a fare miracoli periodici. Uno stadio moderno non è un capriccio da presidente innamorato del cemento. È la differenza tra vivere di plusvalenze, diritti tv e intuizioni di mercato oppure costruire entrate ricorrenti, hospitality, esperienza, sponsor, eventi, identità commerciale.

L’ambizione resta, ma va finanziata con intelligenza, non con slogan

Ma qui nasce una domanda che meriterebbe un articolo a parte: chi paga lo stadio e chi ne controlla il valore? Perché un conto è ristrutturare un impianto pubblico, altro è costruire un asset industriale del club. Tra capitale privato, debito, diritti commerciali, naming rights ed eventuale supporto pubblico, il punto non è solo trovare i soldi. È capire chi governa l’infrastruttura e chi beneficia dei ricavi che produce.

Il Maradona è un tempio emotivo, ma l’emozione non paga da sola il monte ingaggi. Napoli non può continuare a chiedere una squadra da vertice europeo e accettare infrastrutture del secolo scorso. È come pretendere di cucinare la pizza con il fornello del campeggio.

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Per questo il messaggio agli stakeholder deve essere chiaro. Ai tifosi: l’ambizione resta, ma va finanziata con intelligenza, non con slogan. Ai giocatori e ai procuratori: il club vuole vincere, ma dentro regole economiche riconoscibili. Al nuovo allenatore: il progetto viene prima dell’ego tecnico. Agli sponsor: Napoli è sì passione, ma è soprattutto una piattaforma globale ancora sottoutilizzata. Alle istituzioni: senza infrastrutture moderne, la città rischia di non accompagnare fino in fondo la crescita industriale del club e del suo indotto. Al mercato: il Napoli non vende sogni, costruisce valore.

Conte ha consegnato risultati e restituito peso competitivo. Ora il Napoli deve fare il passo più difficile: trasformare questi risultati in sistema. Quindi restare stabilmente in zona Champions, essere internazionalmente competitivo e provare ogni anno a competere per un trofeo, anche le famose coppette che snobbano solo i tifosi da tastiera. È un mestiere diverso, meno romantico, ma più severo.

Il nuovo ciclo comincia non solo dalla panchina, ma dal corretto bilancio tra ambizione, costi, infrastrutture e messaggio pubblico. In altre parole, nasce dal momento in cui il Napoli decide di governare il proprio livello, anche a costo di una temporanea impopolarità.