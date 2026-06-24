Gol annullato in modo assurdo al Brasile. All’Argentina l’avrebbero mai annullato? Mai nella vita

Var e arbitro scovano un inesistente fallo di Vinicius. Lo avrebbero mai annullato a Messi? Domanda inutile. Sui social impazzano i video di favoritismi arbitrali per Messi e compagni

Al Mondiale per l’Argentina vige un regolamento a parte

La domanda sorge spontanea: hanno ragione i tantissimi che in questi giorni sui social mostrano trenta quaranta cinquanta video al giorno di favoritismi arbitrali nei confronti dell’Argentina di Messi? Non lo sappiamo. Sappiamo però due cose. La prima è che il Var e l’arbitro hanno clamorosamente annullato a Vinicius e al Brasile il gol del 2-0 contro la Scozia. La seconda è che mai e poi mai avrebbero annullato lo stesso gol all’Argentina. Mai nella vita. Figurarsi se il non fallo lo avesse commesso Messi.

Brasile, il gol annullato a Vinicius era regolare

Imbarazzante la decisione del Var. Il difensore scozzese si è impappinato, ha sbagliato a calciare rifilando anche un calcetto a Vinicius che gli ha rubato palla ed è filato verso la porta per il gol del 2-0. Dopo aver visto il replay nemmeno gli scozzesi lo avrebbero annullato. Ma l’arbitro, imbeccato dal Var, ha tolto il raddoppio. Anche il primo gol – sempre di Vinicius – è nato da un errore difensivo. Ma stavolta Var e arbitro non sono riusciti a trovare nulla.

Vinicius ha poi raddoppiato lo stesso. Stavolta Var e arbitro non se la sono sentita di inventarsi qualcosa. Il Brasile sta vincendo 2-0.