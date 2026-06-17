Il crollo robotico controllato: così la Corea del Sud allena i muscoli dei centrali ai colpi di testa
Il sistema di allenamento simula le cariche degli attaccanti in area di rigore, facendo piombare una barra imbottita addosso ai calciatori subito dopo il colpo di testa. Il video
Ormai i nuovi fronti di allenamento high-tech sembrano davvero sconfinati. La Corea del Sud di Kim ha implementato un nuovo modo di rinforzare il core e i muscoli dei centrali ai colli di testa. Un Mondiale dai mille spunti, oltre che dalle mille polemiche. I dettagli.
L’allenamento della Corea del Sud
🇰🇷😳 South Korean defender Shin Min-ha has gone viral again for his absolutely brutal training routine designed to improve his physical duels. pic.twitter.com/HrfxapmG5j
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 16, 2026
Questa tecnologia, simula cariche esterne durante il colpo di testa, migliorando la resistenza e la stabilità dei calciatori nei duelli aerei.
Il “crollo” programmato che simula la battaglia in area Il dispositivo impone una gestione della “perturbazione esterna” in ambiente controllato, simulando la carica di un attaccante avversario. Questo permette ai difensori di sviluppare una resistenza eccezionale, fondamentale per mantenere la posizione nei contrasti aerei.
Biomeccanica d’acciaio contro i colpi di frusta
Oltre a rafforzare il core, lo strumento impone una contrazione isometrica immediata, proteggendo i muscoli cervicali e prevenendo colpi di frusta. La Corea del Sud trasforma così la tecnologia in un’armatura per dominare l’area di rigore.