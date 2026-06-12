Il criticatissimo Mondiale va fortissimo in tv in Europa: Rai al 27%, boom Germania con 10 milioni di spettatori

Nonostante la partita fosse modesta: Messico-Sudafrica. Ottimi ascolti anche in Francia, Spagna e Inghilterra.

Ieri alle ore 21 italiane è andata in scena Messico–Sudafrica, match d’apertura dei Mondiali targati Usa, Messico e Canada. Gli ascolti in Europa sono stati ottimi e anche l’Italia si è dimostrata piuttosto interessata all’evento, con numeri sopra la media. Un dato non banale che conferma quanto gli opinionisti siano distanti dai Paesi reali a giro per l’Europa. Una cosa sono le enormi polemiche (alcune condivisibili, altre meno) che circondano Fifa e company, un’altra gli interessi delle persone.

Mondiali, ecco lo share in giro per l’Europa

Partendo dall’Italia, troviamo un ottimo 27,1% per Rai 1 con 4.758.000 spettatori totali. Per fare un confronto, la fiction Montmartre in onda su Canale 5 ha totalizzato il 9,9% di share e 1.328.000 spettatori.

Spostandoci in Francia, troviamo conferme. L’Equipe:

“Una partita inaugurale di una Coppa del Mondo estiva non riuniva così tanti telespettatori dal 2014. Trasmessa in chiaro su M6, emittente ufficiale in Francia, la partita ha registrato una media di 4,88 milioni di telespettatori (28,5% di share), secondo il canale.

Quattro anni fa, la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador (0-2), disputata a fine novembre, aveva attirato in media 5,13 milioni di spettatori (31,3% di share) secondo Médiamétrie. La sfida Russia-Arabia Saudita (5-0), che aveva aperto l’edizione 2018, aveva invece raccolto in media 3,98 milioni di telespettatori.”

In Germania

In Germania, nonostante un ritardo iniziale nelle trasmissioni, i numeri sono stati altrettanto buoni. La Faz:

“Secondo Agf Videoforschung, una media di 10,038 milioni di telespettatori ha seguito l’incontro tra il Messico, paese ospitante, e il Sudafrica (2-0) su Zdf (Zweites Deutsches Fernsehen”, cioè il Secondo Canale della Televisione Tedesca. È una delle principali emittenti pubbliche della Germania) Ciò corrisponde a una quota di mercato del 46,5%.

Queste cifre superano significativamente gli ascolti della partita inaugurale dei controversi Mondiali del 2022 in Qatar . Il 20 novembre 2022, una media di 6,209 milioni di persone ha guardato la partita tra la nazione ospitante Qatar ed Ecuador”.

Spagna e Inghilterra

In Spagna la partita trasmessa in chiaro su La 1 ha totalizzato il 24,2% di share, pari a oltre 4 milioni di spettatori. In Inghilterra boom di ascolti: il picco registrato è stato di 7 milioni di spettatori con il 34,5% di share.

Insomma, un debutto che si è fatto guardare.