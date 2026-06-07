Il Brasile perde Wesley, Ancelotti convoca Ederson
Lesione all'adduttore della coscia sinistra per l'esterno della Roma. Convocato l'ex Atalanta passato al Manchester United. La Seleçao aveva pochi ricambi in mediana
Il Mondiale 2026 è alle porte: mancano quattro giorni alla gara inaugurale tra il Messico e il Sudafrica (giovedì 11 giugno alle ore 21 italiane). Brutte notizie per il Brasile di Carlo Ancelotti. La Seleçao dovrà fare a meno di Wesley della Roma: l’esterno destro si è infortunato nell’amichevole contro l’Egitto (terminata con il risultato finale di 2-1).
Brasile, Wesley ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra per il giocatore della Roma. Starà fermo almeno un mese, quindi per lui niente Mondiali.
Al suo posto, quindi, Carlo Ancelotti ha convocato Ederson fresco del passaggio dall’Atalanta al Manchester United. Questa decisione dell’ex allenatore del Napoli è stata ufficializzata dalla stessa Confederazione calcistica brasiliana (CBF). La Seleçao aveva pochi ricambi in mediana