Il Brasile batte l’Egitto per 2-1 ma forse perde Wesley per i Mondiali (l’abbraccio tra Ancelotti e Salah)

Wesley è uscito in lacrime al 17esimo. Ancelotti: "Sarebbe un peccato, aspettiamo i risultati degli esami". In gol Guimares e Endrick. Errore di Marquinhos

Il Brasile nel gruppo con Marocco, Scozia e Haiti

È finita 2-1 per il Brasile l’amichevole tra la Nazionale di Ancelotti e l’Egitto di Salah. Per la nazionale verde-oro la brutta notizia dell’infortunio all’inguini dell’esterno di difesa della Roma Wesley che è uscito in lacrime al 17esimo (sostituito da Danilo). Potrebbe saltare i Mondiali. Ancelotti a fine match ha dichiarato: “Sarebbe un peccato perderlo, prima dobbiamo aspettare i risultati degli esami. Nel caso avremo buoni giocatori per sostituirlo”. Ricordiamo che il Brasile ha anche Neymar infortunato.

La partita si è giocata a Cleveland, in Ohio.

Endrick in gol su assist di Raphinha

Il Brasile è andato in vantaggio al settimo minuto con Bruno Guimares. Quattro minuti dopo, il pari degli africani grazie a un inconsueto errore difensivo di Marquinhos: uno sciagurato retropassaggio difensivo che si è rivelato un assist. Per l’Egitto ha segnato Ziko. Nella ripresa la rete decisiva del diciannovenne Endrick (attaccante che Ancelotti ha avuto al Madrid). Endrick è entrato al 46esimo (Ancelotti ha li ha cambiati tutti) e ha segnato di sinistro di prima intenzione su cross arretrato di Raphinha.

L’Egitto esordirà ai Mondiali il 15 giugno contro il Belgio nel gruppo G dove sono stati inseriti anche Iran e Nuova Zelanda.

Il Brasile invece esordirà il 13 giugno contro il Marocco. Il Brasile è nel Gruppo C anche con Haiti e Scozia.

È andato in scena l’abbraccio tra Ancelotti e Salah.